Может, новый прокурор поможет? Жители Мулянки бьются за железнодорожный переход

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Как рассказали Properm.ru жители Мулянки, на этой неделе представители инициативной группы жителей поселка встречались с новым Пермским транспортным прокурором Алексеем Рубаном по поводу одной из главных проблем поселка — отсутствия безопасного железнодорожного перехода. Напомним, рискуя жизнью и здоровьем, жителям приходится каждый день пробираться под составами, чтобы перейти из одной части поселка в другую.
Прокурор сам пешком вместе с инвалидом-колясочником (маломобильный житель поселка приехал на коляске с электрическим приводом) прошёл от переезда до станции с обеих сторон, посмотрел, как всё плохо. Взял личное обращение маломобильного жителя поселка, который на переезде, на вроде как безопасном переходе (деревянном настиле) проехал с огромным трудом и помощью. «Прокурор увидел, что подходов к железной дороге нет со стороны микрорайона „Заготзерно“, снега полно, как мы пробираемся по нему, всё увидел. Теперь ждём его действий», — рассказала жительница Мулянки Надежда Дунина.
После того, как по выслуге лет на пенсию ушел транспортный прокурор Денис Плотников, обязанности Пермского транспортного прокурора исполнял заместитель Плотникова Кирилл Шатохин. В феврале 2024 года на должность Пермского транспортного прокурора был назначен Алексей Рубан.
Пермская транспортная прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов и соблюдением прав и свобод граждан на объектах железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта, а также в таможенной сфере на территории Прикамья, ряде районов Свердловской области и Удмуртии.