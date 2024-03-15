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Может, новый прокурор поможет? Жители Мулянки бьются за железнодорожный переход

Может, новый прокурор поможет? Жители Мулянки бьются за железнодорожный переход

15 марта 2024, 08:58
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Пермский транспортный прокурор Алексей Рубан назначен на должность в феврале 2024 года. Он уже взял в работу обращения жителей Мулянки по поводу отсутствия железнодорожного перехода. Сам выезжал на место.

Как рассказали Properm.ru жители Мулянки, на этой неделе представители инициативной группы жителей поселка встречались с новым Пермским транспортным прокурором Алексеем Рубаном по поводу одной из главных проблем поселка — отсутствия безопасного железнодорожного перехода. Напомним, рискуя жизнью и здоровьем, жителям приходится каждый день пробираться под составами, чтобы перейти из одной части поселка в другую.

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Прокурор сам пешком вместе с инвалидом-колясочником (маломобильный житель поселка приехал на коляске с электрическим приводом) прошёл от переезда до станции с обеих сторон, посмотрел, как всё плохо. Взял личное обращение маломобильного жителя поселка, который на переезде, на вроде как безопасном переходе (деревянном настиле) проехал с огромным трудом и помощью. «Прокурор увидел, что подходов к железной дороге нет со стороны микрорайона „Заготзерно“, снега полно, как мы пробираемся по нему, всё увидел. Теперь ждём его действий», — рассказала жительница Мулянки Надежда Дунина.

После того, как по выслуге лет на пенсию ушел транспортный прокурор Денис Плотников, обязанности Пермского транспортного прокурора исполнял заместитель Плотникова Кирилл Шатохин. В феврале 2024 года на должность Пермского транспортного прокурора был назначен Алексей Рубан.

Пермская транспортная прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов и соблюдением прав и свобод граждан на объектах железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта, а также в таможенной сфере на территории Прикамья, ряде районов Свердловской области и Удмуртии.

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#Никогданибудь#Прокуратура#Мулянка#Транспортная прокуратура#Железнодорожный переход
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