Может, новый прокурор поможет? Жители Мулянки бьются за железнодорожный переход

Прокурор сам пешком вместе с инвалидом-колясочником (маломобильный житель поселка приехал на коляске с электрическим приводом) прошёл от переезда до станции с обеих сторон, посмотрел, как всё плохо. Взял личное обращение маломобильного жителя поселка, который на переезде, на вроде как безопасном переходе (деревянном настиле) проехал с огромным трудом и помощью. «Прокурор увидел, что подходов к железной дороге нет со стороны микрорайона „Заготзерно“, снега полно, как мы пробираемся по нему, всё увидел. Теперь ждём его действий», — рассказала жительница Мулянки Надежда Дунина.