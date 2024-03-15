Наконец-то весна? Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на выходные

В выходные в Пермском крае можно будет почувствовать весенние нотки. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», на территорию региона будет поступать теплый воздух с запада и юго-запада. Температура повысится до +6°…+7°. Но более серьезного увеличения температуры не будет из-за наличия снега и перемешивания воздуха за счет ветра — прогнозируются порывы ветра до 16 м/с.