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В Пермском крае в выходные 16 и 17 марта потеплеет до +7 градусов

Наконец-то весна? Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на выходные

15 марта 2024, 03:57
Фото: properm.ru

В Пермском крае в выходные 16 и 17 марта потеплеет до +7 градусов

Вместе с потеплением прогнозируются сильные порывы ветра.

В выходные в Пермском крае можно будет почувствовать весенние нотки. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», на территорию региона будет поступать теплый воздух с запада и юго-запада. Температура повысится до +6°…+7°. Но более серьезного увеличения температуры не будет из-за наличия снега и перемешивания воздуха за счет ветра — прогнозируются порывы ветра до 16 м/с.

16 марта на севере Прикамья небольшие осадки, на юге осадков не ожидается. Ночью -4…+1°, днем +1…+6°. В Перми без осадков, ночью -3…-1°, днем потеплеет до +3…+5°.

17 марта на севере Прикамья пройдет мокрый снег и дождь со снегом, ночью по региону -5…0°, днем +1…+6°. В Перми без осадков, ночью -5…-3°, днем +3…+5°.

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#Пермь#Погода
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