Наконец-то весна? Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на выходные

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
В выходные в Пермском крае можно будет почувствовать весенние нотки. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», на территорию региона будет поступать теплый воздух с запада и юго-запада. Температура повысится до +6°…+7°. Но более серьезного увеличения температуры не будет из-за наличия снега и перемешивания воздуха за счет ветра — прогнозируются порывы ветра до 16 м/с.
16 марта на севере Прикамья небольшие осадки, на юге осадков не ожидается. Ночью -4…+1°, днем +1…+6°. В Перми без осадков, ночью -3…-1°, днем потеплеет до +3…+5°.
17 марта на севере Прикамья пройдет мокрый снег и дождь со снегом, ночью по региону -5…0°, днем +1…+6°. В Перми без осадков, ночью -5…-3°, днем +3…+5°.