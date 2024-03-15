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Налоговый инспектор из Перми за деньги делился документами с налоговой тайной

Налоговый инспектор из Перми за деньги делился документами с налоговой тайной

15 марта 2024, 09:23
Фото: 1MI
Суд вынес торговцу служебными данными приговор.

Кировский районный суд вынес обвинительный приговор налоговому инспектору, который торговал служебной информацией. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.

С сентября 2021 года по апрель 2022 года старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок № 3 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Пермскому краю использовал в корыстных целях служебные полномочия. Обладая доступом к базе данных, он незаконно сформировал и распечатал документы, содержащие сведения, составляющие налоговую тайну. Документы за деньги передавались третьим лицам. Общая сумма взяток составила 75 тыс. рублей.

Судом мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд приговорил экс-налоговика к штрафу в размере 300 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в налоговых органах. Приговор в законную силу не вступил.

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#Общество#Суд#Пермь#Взятка#Уголовное дело#Взяточник#Налоговая служба#Налоговая инспекция#Налоговики
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