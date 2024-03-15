Налоговый инспектор из Перми за деньги делился документами с налоговой тайной

С сентября 2021 года по апрель 2022 года старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок № 3 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Пермскому краю использовал в корыстных целях служебные полномочия. Обладая доступом к базе данных, он незаконно сформировал и распечатал документы, содержащие сведения, составляющие налоговую тайну. Документы за деньги передавались третьим лицам. Общая сумма взяток составила 75 тыс. рублей.