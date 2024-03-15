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В Пермском крае простились с заводчанином, отказавшимся от брони ради СВО

Отказался от брони ради СВО. В Пермском крае простились с 44-летним заводчанином

15 марта 2024, 03:13
Фото: vk.com/glavachusovoy

В Пермском крае простились с заводчанином, отказавшимся от брони ради СВО

Мужчина получил Орден Мужества посмертно.

В Пермском крае 14 марта простились с 44-летним рядовым Андреем Горяевым. Мужчина родился 7 июля 1979 года в Чусовом. Окончил 9 классов школы №6, затем получил специальность «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» в 9 училище. С 1997 по 1999 годы проходил срочную службу в армии в должности гранатометчик, служил в зоне Грузино-Абхазского конфликта, рассказал глава Чусового Сергей Белов в соцсетях.

После службы работал на заводе минерально-ватных изделий, с 2008 года трудился на Чусовском металлургическом заводе. Благодаря этому у него была бронь. Он отказался от нее и заключил контракт для того, чтобы попасть на СВО. Служил водителем технического отделения взвода аэрозольного противодействия роты радиационной, химической и биологической защиты.

Чиновники не уточняют, когда мужчина отправился на СВО, но погиб он 22 февраля 2024 года. Его наградили Орденом Мужества посмертно. Судя по странице мужчины в социальных сетях, в начале января 2024 года он был еще в Чусовом. Последний раз на свою страницу заходил 19 января.

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