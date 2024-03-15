Отказался от брони ради СВО. В Пермском крае простились с 44-летним заводчанином

После службы работал на заводе минерально-ватных изделий, с 2008 года трудился на Чусовском металлургическом заводе. Благодаря этому у него была бронь. Он отказался от нее и заключил контракт для того, чтобы попасть на СВО. Служил водителем технического отделения взвода аэрозольного противодействия роты радиационной, химической и биологической защиты.