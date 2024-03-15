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Пермская прокуратура заблокировала сайты, торговавшие гражданством РФ

Пермская прокуратура заблокировала сайты, торговавшие гражданством РФ

15 марта 2024, 09:50
Фото: 1MI
Также на них можно было получить услугу регистрации по месту пребывания.

Прокуратура Уинского района провела проверку исполнения миграционного законодательства. В ходе проверки выявлены незаконные информресурсы, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалистами прокуратуры были обнаружены пять ресурсов, предлагавших за деньги для иностранных граждан без соблюдения установленной процедуры приобрести гражданство Российской Федерации, а также получить регистрацию по месту пребывания. При этом, как особо подчеркивают в ведомстве, вход на страницы осуществлялся свободно, без предварительной регистрации и пароля.

Распространение указанной информации противоречит требованиям миграционного законодательства, а также влечет за собой административную и уголовную ответственность.

В суд направлено заявление о признании информации, содержащейся на данных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, и ее блокировке.

Ординский районный суд (постоянное судебное присутствие в с. Уинское) требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме. Решение суда в настоящее время исполнено, доступ к ip- адресам заблокирован.

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#Интернет#Общество#Суд#Прокуратура#Уголовное дело#Гражданство
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