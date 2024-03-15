Пермская прокуратура заблокировала сайты, торговавшие гражданством РФ

Специалистами прокуратуры были обнаружены пять ресурсов, предлагавших за деньги для иностранных граждан без соблюдения установленной процедуры приобрести гражданство Российской Федерации, а также получить регистрацию по месту пребывания. При этом, как особо подчеркивают в ведомстве, вход на страницы осуществлялся свободно, без предварительной регистрации и пароля.