Пермская прокуратура заблокировала сайты, торговавшие гражданством РФ

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
Прокуратура Уинского района провела проверку исполнения миграционного законодательства. В ходе проверки выявлены незаконные информресурсы, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалистами прокуратуры были обнаружены пять ресурсов, предлагавших за деньги для иностранных граждан без соблюдения установленной процедуры приобрести гражданство Российской Федерации, а также получить регистрацию по месту пребывания. При этом, как особо подчеркивают в ведомстве, вход на страницы осуществлялся свободно, без предварительной регистрации и пароля.
Распространение указанной информации противоречит требованиям миграционного законодательства, а также влечет за собой административную и уголовную ответственность.
В суд направлено заявление о признании информации, содержащейся на данных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, и ее блокировке.
Ординский районный суд (постоянное судебное присутствие в с. Уинское) требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме. Решение суда в настоящее время исполнено, доступ к ip- адресам заблокирован.