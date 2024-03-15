Пермяк вернул деньги за сорванный в 2022 году концерт певца и иноагента Макса Барских

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:32
Юристы прикамского управления Роспотребнадзора помогли пермяку вернуть деньги за не состоявшийся в сентябре 2022 года концерт певца Макса Барских. Он должен был пройти еще в 2020 году. Сначала его несколько раз переносили из-за запретов во время пандемии коронавирусной инфекции.
После того, как ограничения были сняты, шоу назначили на 12 сентября 2022 года, но уже в марте артист Николай Бортник (более известный, как Макс Барских), имеющий украинское гражданство, публично отказался от сотрудничества с российскими организаторами концертов и покинул территорию нашей страны. После его переезда в США, он был назван нежелательным для въезда в Россию.
Однако даже после официальной отмены концерта как в Перми, так и в других городах, его организаторы — ООО «Ладошки шоу» — не вернули зрителям деньги билеты. Так происходило повсеместно, например, в Екатеринбурге, где был подан коллективный иск к ООО «Ладошки Шоу» за отказ возврата денежных средств за отмененные концерты. Здесь 27 зрителей требовали от прокатчика 220 тыс. рублей.
Организатор в судах указывал на Положение об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 442.
Однако принятым во внимание суда основанием для возврата денежных средств стала отмена концерта из-за отказа артиста выступать. Пермский зритель требовал взыскать с организатора концерта уплаченные за билет деньги, компенсацию причиненного морального вреда, неустойку за нарушение срока концерта и возврат денежных средств.
Суд исковые требования к организатору удовлетворил частично. В пользу потребителя взыскано 17 тысяч рублей.