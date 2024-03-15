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Пермяк вернул деньги за сорванный в 2022 году концерт певца и иноагента Макса Барских

Пермяк вернул деньги за сорванный в 2022 году концерт певца и иноагента Макса Барских

15 марта 2024, 09:30
Фото: 1MI
Концерт певца переносился с 2020 года и в сентябре 2022 года был окончательно отменен после того, как он покинул Россию.

Юристы прикамского управления Роспотребнадзора помогли пермяку вернуть деньги за не состоявшийся в сентябре 2022 года концерт певца Макса Барских. Он должен был пройти еще в 2020 году. Сначала его несколько раз переносили из-за запретов во время пандемии коронавирусной инфекции.

После того, как ограничения были сняты, шоу назначили на 12 сентября 2022 года, но уже в марте артист Николай Бортник (более известный, как Макс Барских), имеющий украинское гражданство, публично отказался от сотрудничества с российскими организаторами концертов и покинул территорию нашей страны. После его переезда в США, он был назван нежелательным для въезда в Россию.

Однако даже после официальной отмены концерта как в Перми, так и в других городах, его организаторы — ООО «Ладошки шоу» — не вернули зрителям деньги билеты. Так происходило повсеместно, например, в Екатеринбурге, где был подан коллективный иск к ООО «Ладошки Шоу» за отказ возврата денежных средств за отмененные концерты. Здесь 27 зрителей требовали от прокатчика 220 тыс. рублей.

Организатор в судах указывал на Положение об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 442.

Однако принятым во внимание суда основанием для возврата денежных средств стала отмена концерта из-за отказа артиста выступать. Пермский зритель требовал взыскать с организатора концерта уплаченные за билет деньги, компенсацию причиненного морального вреда, неустойку за нарушение срока концерта и возврат денежных средств.

Суд исковые требования к организатору удовлетворил частично. В пользу потребителя взыскано 17 тысяч рублей.

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