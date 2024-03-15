Пермяк вернул деньги за сорванный в 2022 году концерт певца и иноагента Макса Барских

После того, как ограничения были сняты, шоу назначили на 12 сентября 2022 года, но уже в марте артист Николай Бортник (более известный, как Макс Барских), имеющий украинское гражданство, публично отказался от сотрудничества с российскими организаторами концертов и покинул территорию нашей страны. После его переезда в США, он был назван нежелательным для въезда в Россию.