«Подобным людям не место среди наших сотрудников». Стала известна судьба живодёра

По словам руководителя, у многих сотрудников фабрики дома есть домашние животные, в том числе кошки, и «никто даже подумать не мог, что подобное может произойти». Сотрудники в начале года получили распоряжение очистить территорию от животных, передав их в приюты, в том числе поддерживаемые нами на постоянной основе.