«Подобным людям не место среди наших сотрудников». Стала известна судьба живодёра

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Служба внутренней безопасности птицефабрики «Комсомольская» в настоящий момент проводит внутреннюю проверку для установления всех деталей происшествия и активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов. Такое утверждение содержится в официальном ответе предприятия на публикации в СМИ.
«В настоящий момент мы проводим проверку, в рамках которой действительно был выявлен факт причинения незначительного вреда здоровью двух кошек. К счастью, кошки живы и сейчас находятся на реабилитации в приюте для домашних животных. Руководство птицефабрики оплатило лечение и оказывает помощь приюту, поставляя туда корм для животных. Предполагаемый виновник произошедшего уже не работает на фабрике» рассказал директор птицефабрики «Комсомольская» Игорь Бельков.
По словам руководителя, у многих сотрудников фабрики дома есть домашние животные, в том числе кошки, и «никто даже подумать не мог, что подобное может произойти». Сотрудники в начале года получили распоряжение очистить территорию от животных, передав их в приюты, в том числе поддерживаемые нами на постоянной основе.
«Новость о том, что кто-то из них решил нанести вред животным, стала для нас громом среди ясного неба. Подобным людям не место среди наших сотрудников. По результатам служебной проверки причастное к этому лицо понесет наказание в рамках заведенного уголовного дела. Кроме того, все сотрудники предприятия пройдут дополнительный инструктаж во избежание повторения подобных ситуаций, а контроль за соблюдением правил будет усилен» — резюмирует Бельков.
Ранее стало известно, что полиция возбудила дело после сжигания кошек на предприятии в Прикамье. Силовики отмечают, что 4 марта в отдел полиции Кунгура поступило несколько сообщений о том, что на одном из предприятий в печах заживо жгут кошек.
В итоге была проведена проверка, возбуждено дело по п. «д» ч.2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение в отношении нескольких животных). Сейчас ведется следствие. По этой статье виновным грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей, до двух лет исправительных работ, до пяти лет принудительных работ, либо реальное лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Волонтеры сообщали, что речь идет о ПТФ «Комсомольская». Якобы руководство предприятия дало указание работникам избавиться от кошек, которые стало много. Один из сотрудников решил отправить животных в печь.