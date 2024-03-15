Примерно 1,3 млрд вложит РЭО в производство ПЭТ-хлопьев в Челябинской области

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, проект будет реализован за счёт выпуска облигаций. Также он напомнил, что экологические промышленные парки будут созданы в каждом федеральном округе РФ для скорейшего перехода к экономике замкнутого цикла. Для неё характерно масштабное вовлечение в оборот вторичного сырья, получаемого из отходов, а не направление перспективных материалов на свалки, пишет 56orb.ru.
Проект реализует ООО «Сансара», ставшее первым резидентом экопромышленного парка, реализующим проект за счет облигаций РЭО. Российский экологический оператор планирует предоставить финансирование для создания объекта в размере до 90% от общего объема инвестиций. Резидент экопромпарка получит деньги в виде льготного займа.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский рассказал, что в комплекс войдут объекты по производству 8 500 тонн в год прозрачных и светло-голубых хлопьев, а также 5 000 тонн в год цветных микс-хлопьев.
Планируется, что в первые 10 лет работы комплекса налоговые отчисления составят примерно 600 млн рублей. Также открытие предприятия позволит создать свыше 90 новых рабочих мест.
Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев отметил, что регион входит в восьмерку пилотных регионов, где в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» строятся экопромышленные парки. В них используется новый подход к обороту твёрдых коммунальных отходов. От подчеркнул, что область активно внедряет раздельный сбор и запускает новые мусоросортировочные комплексы. Лихачёв назвал переработку вторичного сырья в товары и материалы для них важным этапом на пути к сокращению потребления и сбережению природных ресурсов.