properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Примерно 1,3 млрд вложит РЭО в производство ПЭТ-хлопьев в Челябинской области

Примерно 1,3 млрд вложит РЭО в производство ПЭТ-хлопьев в Челябинской области

15 марта 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор вложит около 1,3 млрд рублей в проект по созданию производства ПЭТ-хлопьев на территории экопромпарка в Челябинской области.

Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, проект будет реализован за счёт выпуска облигаций. Также он напомнил, что экологические промышленные парки будут созданы в каждом федеральном округе РФ для скорейшего перехода к экономике замкнутого цикла. Для неё характерно масштабное вовлечение в оборот вторичного сырья, получаемого из отходов, а не направление перспективных материалов на свалки, пишет 56orb.ru.

Проект реализует ООО «Сансара», ставшее первым резидентом экопромышленного парка, реализующим проект за счет облигаций РЭО. Российский экологический оператор планирует предоставить финансирование для создания объекта в размере до 90% от общего объема инвестиций. Резидент экопромпарка получит деньги в виде льготного займа.

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский рассказал, что в комплекс войдут объекты по производству 8 500 тонн в год прозрачных и светло-голубых хлопьев, а также 5 000 тонн в год цветных микс-хлопьев.

Планируется, что в первые 10 лет работы комплекса налоговые отчисления составят примерно 600 млн рублей. Также открытие предприятия позволит создать свыше 90 новых рабочих мест.

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев отметил, что регион входит в восьмерку пилотных регионов, где в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» строятся экопромышленные парки. В них используется новый подход к обороту твёрдых коммунальных отходов. От подчеркнул, что область активно внедряет раздельный сбор и запускает новые мусоросортировочные комплексы. Лихачёв назвал переработку вторичного сырья в товары и материалы для них важным этапом на пути к сокращению потребления и сбережению природных ресурсов.

Подпишитесь
Издевательство над пенсионеркой и исчезновение воробьев. Новости недели в Прикамье
Сегодня, 11:26
Дело пермского рехаба «Титан» вернулось в суд с длящимся преступлением
Сегодня, 12:28
Спорткомплекс «Энергия» открылся, но без бассейна. Причина
Сегодня, 09:48
Компания «Аэрофлот» не пустила на борт участницу танцевальной группы DS Crew
Сегодня, 11:43
ТОП самых дорогих, популярных и доступных детских лагерей в Пермском крае
Сегодня, 10:10
Зеркало нашей действительности. Properm.ru полгода выясняли, кому доверяют пермяки
Сегодня, 02:00