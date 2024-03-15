Примерно 1,3 млрд вложит РЭО в производство ПЭТ-хлопьев в Челябинской области

Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, проект будет реализован за счёт выпуска облигаций. Также он напомнил, что экологические промышленные парки будут созданы в каждом федеральном округе РФ для скорейшего перехода к экономике замкнутого цикла. Для неё характерно масштабное вовлечение в оборот вторичного сырья, получаемого из отходов, а не направление перспективных материалов на свалки, пишет 56orb.ru.