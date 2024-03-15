Путин наградил главу Пермской епархии орденом «За заслуги перед отечеством»

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
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Updated Сегодня, 06:07
Президент РФ Владимир Путин наградил митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия (Николай Немцов) орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени. Указ о награждении митрополита опубликован на сайте Кремля 14 марта. Награду митрополит получил «За большой вклад в развитие духовно-нравственных традиций, активную просветительскую деятельность».
Кроме того, знак отличия «За наставничество» получил Дмитрий Александров, составитель поездов станции Пермь II.
Ранее стало известно, что Мефодий продолжит руководить Пермской епархией. Он подавал прошение об уходе на покой в связи с достижением 75-летия, но ему разрешили продолжить работу.