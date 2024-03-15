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РЭО выступил на платформе ИНФРАГРИН как стратегический партнер

РЭО выступил на платформе ИНФРАГРИН как стратегический партнер

15 марта 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney
РЭО стал стратегическим партнером ежегодного доклада платформы ИНФРАГРИН, посвященного устойчивому развитию, декарбонизации и зеленым финансам России. Компания привлекает инвесторов для развития мощностей по переработке ТКО.

В докладе гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал о предварительных итогах реформы и планах компании на ближайшие годы.

По словам Буцаева, до 2030 года идет реализация инвестпроектов по созданию объектов безопасного обращения с отходами. Со своей стороны Российский экологический оператор предлагает инвесторам поддержку в виде кредита в размере до 95% от стоимости проекта по ставке 6−8% годовых на срок до 12 лет. Как отметил глава РЭО, предоставление таких условий возможно за счет государственного субсидирования купона по облигациям компании. В результате инвестор получает необходимые ресурсы для реализации сложных инфраструктурных проектов, сообщает transsibinfo.com.

Денис Буцаев подчеркнул, что облигации РЭО имеют хороший кредитный рейтинг, а сама компания ежегодно подтверждает свою приверженность ответственному инвестированию через получение ESG-рейтинга.

У РЭО уже готов список проектов, которые будут реализованы за счет средств от выпуска облигаций компании в 2025–2030 гг. По итогам прошлого года РЭО разместил девять выпусков облигаций на 29,9 миллиарда рублей. Совокупная производительность заводов, которые возводятся с нуля и обновляются за счет ценных бумаг РЭО в 11 регионах, составляет порядка шести миллионов ТКО в год.

Доклад по темам устойчивого развития подготовлен экспертно-аналитической платформой «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» с участием экспертов рынка и организаций-партнеров.

С докладом 14 марта на экспертном круглом столе по вопросам ESG на Московской бирже выступил замглавы по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

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