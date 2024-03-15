РЭО выступил на платформе ИНФРАГРИН как стратегический партнер

По словам Буцаева, до 2030 года идет реализация инвестпроектов по созданию объектов безопасного обращения с отходами. Со своей стороны Российский экологический оператор предлагает инвесторам поддержку в виде кредита в размере до 95% от стоимости проекта по ставке 6−8% годовых на срок до 12 лет. Как отметил глава РЭО, предоставление таких условий возможно за счет государственного субсидирования купона по облигациям компании. В результате инвестор получает необходимые ресурсы для реализации сложных инфраструктурных проектов, сообщает transsibinfo.com.