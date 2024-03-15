С 1 апреля в Прикамье начинается охота на бурого медведя

Численность хищника в крае сложилась в 7252 особей. Каждый год лимит добычи бурого медведя осваивается на примерно на 26% от утвержденного количества к добыче. Ведомство обращает внимание, что квота на общедоступные охотничьи угодья составляет 290 особей.