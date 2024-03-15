С 1 апреля в Прикамье начинается охота на бурого медведя

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:06
Начало охоты на бурого медведя в Прикамье объявлено 1 апреля. Квота добычи медведя на территории края с 1 августа прошлого года до 1 августа 2024 составляет 1073 особей. Об этом сообщает Минприроды Пермского края.
Численность хищника в крае сложилась в 7252 особей. Каждый год лимит добычи бурого медведя осваивается на примерно на 26% от утвержденного количества к добыче. Ведомство обращает внимание, что квота на общедоступные охотничьи угодья составляет 290 особей.
Подать заявку на получение разрешения на добычу медведя можно только в определенный список муниципальных районов и городских округов, в него входят Гайнский (северный участок), Губахинский, Кизиловский, Красновишерский, Косинский, Кудымкарский, Октябрьский, Чердынский, Чусовской (северный участок), Юсьвинский, Соликамский (западный участок), Соликамский (восточный участок).
Сезон охоты на бурого медведя продлится до 31 мая.