Самолет совершил вынужденную посадку из-за поломки пермского двигателя

Росавиация выпустила директиву летной годности, которая предписывает провести осмотры всех ступеней компрессора высокого давления двигателей ПС-90А, ПС-90А-76 и ПС-90А1, если они наработали более 4 тыс. летных часов. В этот список попали 20 двигателей.