Самолет совершил вынужденную посадку из-за поломки пермского двигателя

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Завершено расследование инцидента, который произошел с грузовым самолетом Ту-204С в декабре 2023 года. Издание «КоммерсантЪ-Прикамье» обратило внимание, что авиаинцидент случился из-за поломки рабочей лопатки пятой ступени компрессора высокого давления двигателя ПС-90А. Эти двигатели разработаны пермским «ОДК-Авиадвигатель», серийным производством занимается АО «Пермские моторы».
Росавиация выпустила директиву летной годности, которая предписывает провести осмотры всех ступеней компрессора высокого давления двигателей ПС-90А, ПС-90А-76 и ПС-90А1, если они наработали более 4 тыс. летных часов. В этот список попали 20 двигателей.
7 декабря прошлого года грузовой самолет совершал рейс в китайский Чжэнчжоу — при взлете у воздушного судна загорелся двигатель. На борту были пять членов экипажа. Самолет удалось посадить, никто не пострадал.