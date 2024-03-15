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самолет после посадки

Самолет совершил вынужденную посадку из-за поломки пермского двигателя

15 марта 2024, 07:16
Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России
самолет после посадки
Авиаинцидент произошел еще в конце 2023 года, никто не пострадал.

Завершено расследование инцидента, который произошел с грузовым самолетом Ту-204С в декабре 2023 года. Издание «КоммерсантЪ-Прикамье» обратило внимание, что авиаинцидент случился из-за поломки рабочей лопатки пятой ступени компрессора высокого давления двигателя ПС-90А. Эти двигатели разработаны пермским «ОДК-Авиадвигатель», серийным производством занимается АО «Пермские моторы».

Росавиация выпустила директиву летной годности, которая предписывает провести осмотры всех ступеней компрессора высокого давления двигателей ПС-90А, ПС-90А-76 и ПС-90А1, если они наработали более 4 тыс. летных часов. В этот список попали 20 двигателей.

7 декабря прошлого года грузовой самолет совершал рейс в китайский Чжэнчжоу — при взлете у воздушного судна загорелся двигатель. На борту были пять членов экипажа. Самолет удалось посадить, никто не пострадал.

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#Аэропорт#Пермь#Самолет#Пермские моторы#ОДК-Пермские моторы#Авиакомпания
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