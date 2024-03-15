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Штаб-квартиру пермского градозащитника обыскали по делу иноагента Ухова

Штаб-квартиру пермского градозащитника обыскали по делу иноагента Ухова

15 марта 2024, 06:22
Фото: properm.ru
Денис Галицкий проходит свидетелем по уголовному делу.
Сюжет
ФСБ

Силовики провели обыски у пермского градозащитника Дениса Галицкого. По словам правозащитника Игоря Аверкиева, Галицкий рассказал, что в его штаб-квартиру вломились рано утром, но там был человек, которого Галицкий пустил пожить — его положили на пол.

«Когда я прибыл в штаб-квартиру, то все было раскурочено. Нашли кучу всякой старинной агитации ОГрА, стикеры Навального*. Изъяли компьютер и телефон. Никакого экстремизма там нет, но я не разблокировал их — я то считаю всю свою переписку обычной, а может у кого-то более строгое отношение к приватности», — отметил Галицкий.

15 марта его вызвали на допрос как свидетеля по делу Сергея Ухова (иноагент). Сам Галицкий говорит, что давно с ним знаком, но после его отъезда не общался с ним. Также его удивило, что сотрудники ФСБ ничего про него не знали: «Я то мнил себя известной медийной персоной».

Массовые обыски в Прикамье связаны с уголовным делом против Сергея Ухова — экс-руководителя пермского штаба Навального**. Дело было возбуждено еще в 2023 году за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Сергей Ухов живет не в России.

*Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов.
*Штабы Навального признаны экстремистскими и запрещены.

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#Пермь#ФСБ#Галицкий#Денис галицкий#Обыски
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