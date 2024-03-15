Штаб-квартиру пермского градозащитника обыскали по делу иноагента Ухова

15 марта его вызвали на допрос как свидетеля по делу Сергея Ухова (иноагент). Сам Галицкий говорит, что давно с ним знаком, но после его отъезда не общался с ним. Также его удивило, что сотрудники ФСБ ничего про него не знали: «Я то мнил себя известной медийной персоной».