Штаб-квартиру пермского градозащитника обыскали по делу иноагента Ухова

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:29
Силовики провели обыски у пермского градозащитника Дениса Галицкого. По словам правозащитника Игоря Аверкиева, Галицкий рассказал, что в его штаб-квартиру вломились рано утром, но там был человек, которого Галицкий пустил пожить — его положили на пол.
«Когда я прибыл в штаб-квартиру, то все было раскурочено. Нашли кучу всякой старинной агитации ОГрА, стикеры Навального*. Изъяли компьютер и телефон. Никакого экстремизма там нет, но я не разблокировал их — я то считаю всю свою переписку обычной, а может у кого-то более строгое отношение к приватности», — отметил Галицкий.
15 марта его вызвали на допрос как свидетеля по делу Сергея Ухова (иноагент). Сам Галицкий говорит, что давно с ним знаком, но после его отъезда не общался с ним. Также его удивило, что сотрудники ФСБ ничего про него не знали: «Я то мнил себя известной медийной персоной».
Массовые обыски в Прикамье связаны с уголовным делом против Сергея Ухова — экс-руководителя пермского штаба Навального**. Дело было возбуждено еще в 2023 году за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Сергей Ухов живет не в России.
*Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов.
*Штабы Навального признаны экстремистскими и запрещены.