Силовики раскрыли преступную группу, продававшую наркотики в Прикамье 10 лет

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В Пермском крае будут судить семь участников наркотической группы. Их обвиняют по нескольким статьям: участие в преступном сообществе, покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере, легализация доходов, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Обвиняемые были частью группы, которая работала в нескольких регионах РФ. Среди них: Пермский край, Удмуртия, Башкортостан, Самарская, Тюменская, Омская, Курганская, Сахалинская, Московская области, Хабаровский край, Москва, Санкт-Петербург. Преступники торговали наркотиками через сайты и мессенджеры.
Преступное сообщество работало более 10 лет: с марта 2012 года по декабрь 2022 года. После их задержания у преступников изъято 109 кг различных синтетических наркотиков.