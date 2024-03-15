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Силовики раскрыли преступную группу, продававшую наркотики в Прикамье 10 лет

Силовики раскрыли преступную группу, продававшую наркотики в Прикамье 10 лет

15 марта 2024, 05:04
Фото: 1MI
При задержании у злоумышленников изъяли крупную партию запрещенных веществ.

В Пермском крае будут судить семь участников наркотической группы. Их обвиняют по нескольким статьям: участие в преступном сообществе, покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере, легализация доходов, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. 

Обвиняемые были частью группы, которая работала в нескольких регионах РФ. Среди них: Пермский край, Удмуртия, Башкортостан, Самарская, Тюменская, Омская, Курганская, Сахалинская, Московская области, Хабаровский край, Москва, Санкт-Петербург. Преступники торговали наркотиками через сайты и мессенджеры.

Преступное сообщество работало более 10 лет: с марта 2012 года по декабрь 2022 года. После их задержания у преступников изъято 109 кг различных синтетических наркотиков. 

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