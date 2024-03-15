Спорткомплекс «Энергия» открылся, но без бассейна. Причина

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Бассейн на четыре дорожки в спорткомплексе «Энергия» в Перми пока закрыт для посещения. Это связано с тем, что специалисты Роспотребнадзора должны взять пробы воды на проверку. В пресс-службе министерства спорта Пермского края сообщили изданию 59.ru, что открыть бассейн планируется в конце апреля.
Стоимость абонементов и разовых посещений бассейна пока неизвестна. Это связано с тем, что объект еще не передан на баланс в краевое учреждение, поэтому провести оценку стоимости его содержания пока невозможно. Без этого нельзя рассчитать стоимость абонементов, говорят в Минспорта Прикамья.
Площадь нового спорткомплекса составила около 17 тыс. кв. м. На его строительство было потрачено более 2 млрд рублей. Работы шли более двух лет.