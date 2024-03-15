properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Бассейн в спорткомплексе «Энергия» планируют открыть в конце апреля

Спорткомплекс «Энергия» открылся, но без бассейна. Причина

15 марта 2024, 09:48
Фото: скриншот видео пресс-службы администрации губернатора

Бассейн в спорткомплексе «Энергия» планируют открыть в конце апреля

Новый объект начал работу на этой неделе.

Бассейн на четыре дорожки в спорткомплексе «Энергия» в Перми пока закрыт для посещения. Это связано с тем, что специалисты Роспотребнадзора должны взять пробы воды на проверку. В пресс-службе министерства спорта Пермского края сообщили изданию 59.ru, что открыть бассейн планируется в конце апреля.

Стоимость абонементов и разовых посещений бассейна пока неизвестна. Это связано с тем, что объект еще не передан на баланс в краевое учреждение, поэтому провести оценку стоимости его содержания пока невозможно. Без этого нельзя рассчитать стоимость абонементов, говорят в Минспорта Прикамья.

Площадь нового спорткомплекса составила около 17 тыс. кв. м. На его строительство было потрачено более 2 млрд рублей. Работы шли более двух лет.

В Перми открылся спорткомплекс «Энергия» стоимостью более 2 миллиардов рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Крытый каток может появиться в Орджоникидзевском районе ПермиБассейн в Перми на улице Гашкова получил разрешение на ввод в эксплуатацию
#Спорт#Общество#Пермь#Бассейн#Минспорта Прикамья
Подпишитесь
ТОП самых дорогих, популярных и доступных детских лагерей в Пермском крае
Сегодня, 10:10
Может, новый прокурор поможет? Жители Мулянки бьются за железнодорожный переход
Сегодня, 08:58
Самолет совершил вынужденную посадку из-за поломки пермского двигателя
Сегодня, 07:16
Фотофакт. В центре Перми встали трамваи из-за сломанных рельсов
Сегодня, 08:01
Зеркало нашей действительности. Properm.ru полгода выясняли, кому доверяют пермяки
Сегодня, 02:00