Спорткомплекс «Энергия» открылся, но без бассейна. Причина

Стоимость абонементов и разовых посещений бассейна пока неизвестна. Это связано с тем, что объект еще не передан на баланс в краевое учреждение, поэтому провести оценку стоимости его содержания пока невозможно. Без этого нельзя рассчитать стоимость абонементов, говорят в Минспорта Прикамья.