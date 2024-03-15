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Спортсменка из Чусового стала двукратной чемпионкой России

Спортсменка из Чусового стала двукратной чемпионкой России

15 марта 2024, 14:58
Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края
На счету воспитанников СШОР «Огонек» им. Л. Д. Постникова сегодня три медали

Виктория Лазаренко из Чусового стала двукратной чемпионкой России 2024 года в могуле. Чемпионат проходил на трассах СШОР «Огонек» в Чусовом, сообщает пресс-служба краевого Минспорта.

Всего же за сегодня три медали завоевали воспитанники СШОР «Огонек» им. Л. Д. Постникова в заключительный день Чемпионата России по фристайлу в дисциплине парный могул.

Виктория Лазаренко одержала победу среди женщин. Лучшим среди мужчин стал Артём Шульдяков. Оба спортсмена тренируются под руководством Сергея Лазаренко. Вчера Виктория Лазаренко стала чемпионкой России 2024 года в индивидуальном могуле

Еще одну медаль — бронзовую завоевала Валерия Шуклина, которая тренируется у Михаила Киреева.

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#Спорт#Чусовой#Чемпионат россии#Могул#Парный могул
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