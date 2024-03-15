Спортсменка из Чусового стала двукратной чемпионкой России

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Виктория Лазаренко из Чусового стала двукратной чемпионкой России 2024 года в могуле. Чемпионат проходил на трассах СШОР «Огонек» в Чусовом, сообщает пресс-служба краевого Минспорта.
Всего же за сегодня три медали завоевали воспитанники СШОР «Огонек» им. Л. Д. Постникова в заключительный день Чемпионата России по фристайлу в дисциплине парный могул.
Виктория Лазаренко одержала победу среди женщин. Лучшим среди мужчин стал Артём Шульдяков. Оба спортсмена тренируются под руководством Сергея Лазаренко. Вчера Виктория Лазаренко стала чемпионкой России 2024 года в индивидуальном могуле
Еще одну медаль — бронзовую завоевала Валерия Шуклина, которая тренируется у Михаила Киреева.