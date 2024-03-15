Стало известно, готов ли Пермский край к защите от клещевого энцефалита

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В марте в России началась традиционная прививочная кампания против клещевого энцефалита. Жители Пермского края тоже могут вакцинироваться — в пресс-службе регионального Минздрава рассказали Properm.ru, что вакцина есть в наличии во всех медучреждениях: более 300 тыс. доз для взрослых и более 170 тыс. доз для детей.
Из статистики можно предположить, что имеющегося препарата хватит для всех желающих сделать прививку. По данным Минздрава Прикамья, в 2023 году в регионе было вакцинировано более 98 тыс. человек, а ревакцинацию прошли более 178 тыс. человек.
Курс прививок от клещевого энцефалита состоит из трех инъекций. Между первой и второй прививкой должно пройти от одного до семи месяцев, а между второй и третьей — один год. Затем для поддержания иммунитета ревакцинироваться раз в три года.