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Published Сегодня, 06:36

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Updated Сегодня, 06:38

В Прикамье есть около 500 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита

Стало известно, готов ли Пермский край к защите от клещевого энцефалита

15 марта 2024, 06:36
Фото: 1MI

В Прикамье есть около 500 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита

В прошлом году прививки сделали около 100 тыс. жителей региона.

В марте в России началась традиционная прививочная кампания против клещевого энцефалита. Жители Пермского края тоже могут вакцинироваться — в пресс-службе регионального Минздрава рассказали Properm.ru, что вакцина есть в наличии во всех медучреждениях: более 300 тыс. доз для взрослых и более 170 тыс. доз для детей.

Из статистики можно предположить, что имеющегося препарата хватит для всех желающих сделать прививку. По данным Минздрава Прикамья, в 2023 году в регионе было вакцинировано более 98 тыс. человек, а ревакцинацию прошли более 178 тыс. человек.

Курс прививок от клещевого энцефалита состоит из трех инъекций. Между первой и второй прививкой должно пройти от одного до семи месяцев, а между второй и третьей — один год. Затем для поддержания иммунитета ревакцинироваться раз в три года.

В Пермском крае началась прививочная кампания против клещевого энцефалита
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#Общество#Пермь#Клещи#Вакцинация#Минздрав#Прививки#Клещевой энцефалит
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