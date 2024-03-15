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ТОП самых дорогих, популярных и доступных детских лагерей в Пермском крае

ТОП самых дорогих, популярных и доступных детских лагерей в Пермском крае

15 марта 2024, 10:10
Фото: properm.ru
Родители еще в январе озаботились путевками в детские лагеря оздоровления и отдыха. Путевки, несмотря на высокие цены, разбирают, как горячие пирожки. Сколько стоит отдых ребенка летом 2024 года? Где еще остались места (спойлер: почти нигде). Чем довольны и не довольны родители и дети?

В реестре Минтруда Пермского края всего 70 детских загородных лагерей отдыха и оздоровления, из них работают точно — 50 лагерей, есть санаторно-курортного типа лагеря, просто оздоровительные и специализированные (профильные). Смены бывают: 21, 18 дней и меньше (14,12,10). В Прикамье более 1000 лагерей дневного пребывания, труда и отдыха при общеобразовательных учебных заведениях, а также клубах, домах творчества. И 18 палаточных лагерей — для тех, кто любит отдыхать в палаточных лагерях.

Есть еще лагеря профориентационные, например, математические или языковые (от языковых центров), есть единственный в своем роде лагерь «Новый город Дружный», эти организации не работают с господдержкой, которую родители могут получить от бюджета (сертификаты, компенсации, путевки).

Расскажем про самые дорогие и те, что подешевле. Про самые популярные и те, которые не на слуху.

ТОП 3 самых дорогих лагеря в Прикамье

Детский лагерь «Сосновый бор» — это многопрофильное лечебно-оздоровительное учреждение для детей. Вокруг спортивно-оздоровительного комплекса расположен хвойный лес. На площади девяти гектар находятся спортивные залы, бассейн, спортивные площадки, столовые и корпуса для проживающих. Стоимость путевки за 21 день — 69,3 тыс. рублей. В частичную оплату путевок принимаем сертификаты на оздоровление и отдых детей. Путевки еще есть. Лагерь расположен в Перми.

Стоимость путевок в «дорогие» лагеря от 59 до 69 тыс. рублей за смену. Далеко не всем родителям по силам отправить туда детейСтоимость путевок в «дорогие» лагеря от 59 до 69 тыс. рублей за смену. Далеко не всем родителям по силам отправить туда детей
Стоимость путевок в «дорогие» лагеря от 59 до 69 тыс. рублей за смену. Далеко не всем родителям по силам отправить туда детей
Фото: лагеря «Сосновый бор»

На втором месте по стоимости — загородный оздоровительный лагерь «Сказка» в Березниках. Возраст детей, которые принимает лагерь, от 7 до 15 лет. Профиль: творческий, досуговый, спортивный. Лагерь принимает 240 детей в смену. Стоимость путевки за 21 день — 60 тыс. рублей. Сертификаты принимают. По всей видимости, туда путевки закупают предприятия Березников — для детей своих сотрудников.

Третье место занимает — «Нечайка» — необычный лагерь в Краснокамском районе, поселке Ласьва, принимает сертификаты. В лагере создана современная инфраструктура: все здания реконструированы, интерьеры выполнены в стиле лофт, высокие потолки, остекление в пол. Здесь живёт дух современности, на территории много арт-объектов. Каждая смена в Нечайке — это погружение в определенный вид творчества: это может быть кино, театр, танцы и другие виды искусства. Помимо вожатых, в нашем лагере есть мастера программ, которые отвечают за креативную составляющую программы.

Смены, начиная с третьей, длятся 18 дней, стоимость — 59500 рублей. Путевки еще есть, сертификаты принимают.

ТОП 3 самых популярных (путевок нет или почти нет)

«Новое поколение» — один из самых известных в Пермском крае детских лагерей. Принимает в смену до 400 детей, в течение года — около трех тысяч, не только из Перми и Пермского края, но и других регионов России. Лагерь расположен в Пермском крае, Пермском районе, деревне Дворцовая Слудка, 45 км от города Пермь. Территория лагеря — 10 га, из которых 4 га — лесная зона. Каждый отряд проживает в отдельном корпусе. Количество детей в отряде — 28-32 человек. Доступ к интернету есть.

Стоимость смены, которая длится 18 дней, — 52 тыс. рублей, лагерь принимает сертификаты. Но все пять летних смен уже заняты, свободных путевок нет.

В большинство лагерей путевки уже разобраны, несмотря на высокие ценыВ большинство лагерей путевки уже разобраны, несмотря на высокие цены
В большинство лагерей путевки уже разобраны, несмотря на высокие цены
Фото: лагеря «Новое поколение»

«Английский лагерь „Хилтон“, детский программный лагерь. Смены проходят в Усть-Качке или в санатории „Жемчужина“ (город Оса). 6-разовое питание, 3-4-местные благоустроенные номера, в том числе повышенной комфортности. Уборка номеров происходит ежедневно, замена постельного белья раз в смену, замена полотенец — по требованию. Детей ждут яркие, очень активные каникулы и методика „глубокого погружения“ в английский язык, 60 академических часов за 10-дневную смену.

Стоимость путевки 47-49 тыс. рублей. Путевки еще есть в наличии, но их с каждым днем все меньше.

«Оранжевое настроение», детский специализированный (профильный) лагерь обещает отдых без гаджетов и домашнюю атмосферу, в команде не больше 10-12 человек. Лагерь расположен в Нытвенском районе, в 90 км от Перми. Общая площадь лагеря 50 тыс. кв. м. Ребята живут в коттеджах, в 5-ти местных комнатах. На каждые 2 комнаты — свой санузел (душ и туалет).

Принимают сертификаты на профильный лагерь (14 дней), смена стоит 42800, места остались только для мальчиков, для девочек мест уже нет.

Топ-3 по соотношению цена/качество

«Звездный» — лагерь в Перми, в микрорайоне Гайва. Он открылся в 1976 году и уже принял больше 100 тыс. детей. Это официально работающий лагерь, со всеми разрешительными документами. За смену ребёнок проходит три мастер-класса (по неделе каждый), которые он выбирает вместе с родителями. Всего на выбор 50–70 курсов самых разных направлений. Из развлечений — мероприятия по тематике смены, дискотеки, спорт, игры, концерты и другие лагерные удовольствия.

Стоимость от 51 до 58 тыс. рублей за 21 день в зависимости от смены, сертификаты принимают.

Летний загородный лагерь «Восток-5» Лагерь расположен в 45 км от города Перми, в деревне Растягаево вблизи курорта Усть-Качка. В распоряжении лагеря находится 14 гектаров круглосуточно охраняемой территории, где расположены шесть комфортабельных корпусов для проживания. В лагерь часто ездят на спортивные сборы команды Перми, Пермского края и других регионов. Бронирование путевок было открыто в конце февраля, поэтому стоит поспешить. Разбирают. Цена путевки за 21 день 45 тыс. рублей, сертификаты принимают.

Во многих лагерях места выкупают спортивные и творческие команды Перми и краяВо многих лагерях места выкупают спортивные и творческие команды Перми и края
Во многих лагерях места выкупают спортивные и творческие команды Перми и края
Фото: лагеря «Восток 5»

ЗДОЛ «Комета» (поселок Янычи, Пермский муниципальный округ) предлагает размещение детей двух благоустроенных корпусах, рассчитанных на 190 человек. Лагерь находится в 40 км от Перми, территория — 5 га. Питание 6-разовое, развлечений — море, в том числе обучение блогерству, игре на гитаре, лазертаг, пенные дискотеки.

Стоимость смены 21 день — 45 тыс. рублей, сертификаты принимают.

Самый недорогой лагерь

Загородный детский оздоровительный лагерь «Теремок» находится в экологически чистом и историческом уголке Чусовского района — в поселке Верхнечусовские Городки. Дети размещаются в благоустроенных одноэтажных каменных корпусах, в комнатах по 4-5 человек (санузлы и комнаты гигиены находятся на этаже). 5-разовое питание и ежедневная кружковая работа гарантируются.

Путевка на 21 день стоит 43 тыс. рублей, сертификаты принимают.

Самый особенный

«Новый город Дружный» — инновационная программа. Единственный в России, по версии Кинофестиваля «ЛАМПА», детский киногород. Это лагерь, который стал прототипом лагеря в фильме Антона Богданова «Нормальный только я». Роли главных героев исполнили восемь участников туров. Детей размещают в благоустроенном корпусе базы отдыха «Раздолье», расположенной в селе Троица. С одной стороны базу окружает лесной массив, с другой — река Сылва.

Стоимость 12-дневной путевки — 52500, путевки еще есть в наличии. Правда, сертификаты не принимают.

И почти закрытый

ДОЛ «Огонек-ПМ», лагерь в деревне Горбуново Пермского района, был закрыт на одну из смен в конце лета 2023 года по предписанию пожарных. Сайт лагеря не работает, в группе ВКонтакте последнее сообщение значится ноябрем 2023 года, под ним — комментарии возмущенных родителей с требованием возврата денег за путевки. На сообщения Properm.ru представители лагеря в соцсети ответили, что, скорее всего, летняя кампания не начнется и не пройдет в этом году. Кроме того, идет смена собственника, по информации Properm.ru.

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