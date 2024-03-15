ТОП самых дорогих, популярных и доступных детских лагерей в Пермском крае

«Новое поколение» — один из самых известных в Пермском крае детских лагерей. Принимает в смену до 400 детей, в течение года — около трех тысяч, не только из Перми и Пермского края, но и других регионов России. Лагерь расположен в Пермском крае, Пермском районе, деревне Дворцовая Слудка, 45 км от города Пермь. Территория лагеря — 10 га, из которых 4 га — лесная зона. Каждый отряд проживает в отдельном корпусе. Количество детей в отряде — 28-32 человек. Доступ к интернету есть.