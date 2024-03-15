ТОП самых дорогих, популярных и доступных детских лагерей в Пермском крае

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В реестре Минтруда Пермского края всего 70 детских загородных лагерей отдыха и оздоровления, из них работают точно — 50 лагерей, есть санаторно-курортного типа лагеря, просто оздоровительные и специализированные (профильные). Смены бывают: 21, 18 дней и меньше (14,12,10). В Прикамье более 1000 лагерей дневного пребывания, труда и отдыха при общеобразовательных учебных заведениях, а также клубах, домах творчества. И 18 палаточных лагерей — для тех, кто любит отдыхать в палаточных лагерях.
Есть еще лагеря профориентационные, например, математические или языковые (от языковых центров), есть единственный в своем роде лагерь «Новый город Дружный», эти организации не работают с господдержкой, которую родители могут получить от бюджета (сертификаты, компенсации, путевки).
Расскажем про самые дорогие и те, что подешевле. Про самые популярные и те, которые не на слуху.
Детский лагерь «Сосновый бор» — это многопрофильное лечебно-оздоровительное учреждение для детей. Вокруг спортивно-оздоровительного комплекса расположен хвойный лес. На площади девяти гектар находятся спортивные залы, бассейн, спортивные площадки, столовые и корпуса для проживающих. Стоимость путевки за 21 день — 69,3 тыс. рублей. В частичную оплату путевок принимаем сертификаты на оздоровление и отдых детей. Путевки еще есть. Лагерь расположен в Перми.
На втором месте по стоимости — загородный оздоровительный лагерь «Сказка» в Березниках. Возраст детей, которые принимает лагерь, от 7 до 15 лет. Профиль: творческий, досуговый, спортивный. Лагерь принимает 240 детей в смену. Стоимость путевки за 21 день — 60 тыс. рублей. Сертификаты принимают. По всей видимости, туда путевки закупают предприятия Березников — для детей своих сотрудников.
Третье место занимает — «Нечайка» — необычный лагерь в Краснокамском районе, поселке Ласьва, принимает сертификаты. В лагере создана современная инфраструктура: все здания реконструированы, интерьеры выполнены в стиле лофт, высокие потолки, остекление в пол. Здесь живёт дух современности, на территории много арт-объектов. Каждая смена в Нечайке — это погружение в определенный вид творчества: это может быть кино, театр, танцы и другие виды искусства. Помимо вожатых, в нашем лагере есть мастера программ, которые отвечают за креативную составляющую программы.
Смены, начиная с третьей, длятся 18 дней, стоимость — 59500 рублей. Путевки еще есть, сертификаты принимают.
«Новое поколение» — один из самых известных в Пермском крае детских лагерей. Принимает в смену до 400 детей, в течение года — около трех тысяч, не только из Перми и Пермского края, но и других регионов России. Лагерь расположен в Пермском крае, Пермском районе, деревне Дворцовая Слудка, 45 км от города Пермь. Территория лагеря — 10 га, из которых 4 га — лесная зона. Каждый отряд проживает в отдельном корпусе. Количество детей в отряде — 28-32 человек. Доступ к интернету есть.
Стоимость смены, которая длится 18 дней, — 52 тыс. рублей, лагерь принимает сертификаты. Но все пять летних смен уже заняты, свободных путевок нет.
«Английский лагерь „Хилтон“, детский программный лагерь. Смены проходят в Усть-Качке или в санатории „Жемчужина“ (город Оса). 6-разовое питание, 3-4-местные благоустроенные номера, в том числе повышенной комфортности. Уборка номеров происходит ежедневно, замена постельного белья раз в смену, замена полотенец — по требованию. Детей ждут яркие, очень активные каникулы и методика „глубокого погружения“ в английский язык, 60 академических часов за 10-дневную смену.
Стоимость путевки 47-49 тыс. рублей. Путевки еще есть в наличии, но их с каждым днем все меньше.
«Оранжевое настроение», детский специализированный (профильный) лагерь обещает отдых без гаджетов и домашнюю атмосферу, в команде не больше 10-12 человек. Лагерь расположен в Нытвенском районе, в 90 км от Перми. Общая площадь лагеря 50 тыс. кв. м. Ребята живут в коттеджах, в 5-ти местных комнатах. На каждые 2 комнаты — свой санузел (душ и туалет).
Принимают сертификаты на профильный лагерь (14 дней), смена стоит 42800, места остались только для мальчиков, для девочек мест уже нет.
«Звездный» — лагерь в Перми, в микрорайоне Гайва. Он открылся в 1976 году и уже принял больше 100 тыс. детей. Это официально работающий лагерь, со всеми разрешительными документами. За смену ребёнок проходит три мастер-класса (по неделе каждый), которые он выбирает вместе с родителями. Всего на выбор 50–70 курсов самых разных направлений. Из развлечений — мероприятия по тематике смены, дискотеки, спорт, игры, концерты и другие лагерные удовольствия.
Стоимость от 51 до 58 тыс. рублей за 21 день в зависимости от смены, сертификаты принимают.
Летний загородный лагерь «Восток-5» Лагерь расположен в 45 км от города Перми, в деревне Растягаево вблизи курорта Усть-Качка. В распоряжении лагеря находится 14 гектаров круглосуточно охраняемой территории, где расположены шесть комфортабельных корпусов для проживания. В лагерь часто ездят на спортивные сборы команды Перми, Пермского края и других регионов. Бронирование путевок было открыто в конце февраля, поэтому стоит поспешить. Разбирают. Цена путевки за 21 день 45 тыс. рублей, сертификаты принимают.
ЗДОЛ «Комета» (поселок Янычи, Пермский муниципальный округ) предлагает размещение детей двух благоустроенных корпусах, рассчитанных на 190 человек. Лагерь находится в 40 км от Перми, территория — 5 га. Питание 6-разовое, развлечений — море, в том числе обучение блогерству, игре на гитаре, лазертаг, пенные дискотеки.
Стоимость смены 21 день — 45 тыс. рублей, сертификаты принимают.
Загородный детский оздоровительный лагерь «Теремок» находится в экологически чистом и историческом уголке Чусовского района — в поселке Верхнечусовские Городки. Дети размещаются в благоустроенных одноэтажных каменных корпусах, в комнатах по 4-5 человек (санузлы и комнаты гигиены находятся на этаже). 5-разовое питание и ежедневная кружковая работа гарантируются.
Путевка на 21 день стоит 43 тыс. рублей, сертификаты принимают.
«Новый город Дружный» — инновационная программа. Единственный в России, по версии Кинофестиваля «ЛАМПА», детский киногород. Это лагерь, который стал прототипом лагеря в фильме Антона Богданова «Нормальный только я». Роли главных героев исполнили восемь участников туров. Детей размещают в благоустроенном корпусе базы отдыха «Раздолье», расположенной в селе Троица. С одной стороны базу окружает лесной массив, с другой — река Сылва.
Стоимость 12-дневной путевки — 52500, путевки еще есть в наличии. Правда, сертификаты не принимают.
ДОЛ «Огонек-ПМ», лагерь в деревне Горбуново Пермского района, был закрыт на одну из смен в конце лета 2023 года по предписанию пожарных. Сайт лагеря не работает, в группе ВКонтакте последнее сообщение значится ноябрем 2023 года, под ним — комментарии возмущенных родителей с требованием возврата денег за путевки. На сообщения Properm.ru представители лагеря в соцсети ответили, что, скорее всего, летняя кампания не начнется и не пройдет в этом году. Кроме того, идет смена собственника, по информации Properm.ru.