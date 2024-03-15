Три года работы насмарку. На ферме в Пермском крае погибло 12 тонн форели

При этом на следующий день температура днем вновь вернулась на уровень +14°, но вся форель уже погибла 2 марта — около 12 тонн рыбы. Три года работы компании прошли безрезультатно из-за этого инцидента, предприятие получило «миллионы убытков». На осетровых повышение температуры не повлияло, но оно может привести к негативным последствиям в будущем, отмечают в «ДоброFish».