Три года работы насмарку. На ферме в Пермском крае погибло 12 тонн форели

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В Добрянке 2 марта массово умерла вся форель в рыбоводном хозяйстве «ДоброFish». Издание «Зори Плюс» уточняет со ссылкой на директора предприятия Нину Попову, что температура воды поднялась до 30°, хотя она не должна превышать 12-15°.
«Сразу связались с Пермской ГРЭС — понятно, что предприятие превысило все температурные нормы сбросной воды в водохранилище. На электростанции устно заверили, что действовали по диспетчерскому графику», — пояснила Попова.
При этом на следующий день температура днем вновь вернулась на уровень +14°, но вся форель уже погибла 2 марта — около 12 тонн рыбы. Три года работы компании прошли безрезультатно из-за этого инцидента, предприятие получило «миллионы убытков». На осетровых повышение температуры не повлияло, но оно может привести к негативным последствиям в будущем, отмечают в «ДоброFish».
Компания также реализовывала средства гранта, выданного Минсельхозом, однако теперь неизвестно, как достичь необходимых показателей. В «ДоброFish» отмечают, что обратились в природоохранные и контролирующие органы, но ответов пока не получили.
Директор Пермской ГРЭС Сергей Митин утверждает, что они контролируют температуру воды, за время наблюдений превышений норматива температуры не было. При этом рыбоводное предприятие находится в пределах контрольных точек — у ГРЭС нет возможности регулировать температуру сточной воды на участках, которые использует компания.