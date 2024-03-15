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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В этом году в Прикамье аттестацию пройдут 70 экскурсоводов и инструкторов-проводников

В этом году в Прикамье аттестацию пройдут 70 экскурсоводов и инструкторов-проводников

15 марта 2024, 13:23
Фото: Минтуризма Пермского края
С 1 июля оказывать услуги в этой сфере смогут только аттестованные специалисты.
Сюжет
Туризм

В этом году в Пермском крае аттестацию пройдут 70 экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. С 1 июля 2024 года в соответствии с действующим законодательством они вправе оказывать услуги только при условии прохождения ими аттестации, сообщают в краевом минтуризма.

Аттестация экскурсоводов проводится на уровне региона. С заявлением соискатели могут обратиться лично, в Министерство по туризму Пермского края, или подать документы через Единый портал государственных услуг.

После получения допуска к экзамену необходимо пройти тестирование и практическую часть экзамена. Это можно сделать лично или в дистанционном формате.

После успешной аттестации экскурсоводы получают нагрудную идентификационную карточку. Запись об аттестации вносится в единый федеральный реестр экскурсоводов. За время проведения аттестации свою квалификацию уже подтвердили 158 специалистов.

Аттестация проводится не реже трех раз в год. Следующая процедура аттестации запланирована в апреле.

Аттестация инструкторов-проводников проводится на федеральном уровне, только уполномоченными организациями, внесенными в реестр Министерства экономического развития РФ. Аттестация проводится по конкретным видам туристских маршрутов и категориям их сложности.

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#Общество#Туризм#Туристы#Экскурсия#Гид
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