В этом году в Прикамье аттестацию пройдут 70 экскурсоводов и инструкторов-проводников

В этом году в Пермском крае аттестацию пройдут 70 экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. С 1 июля 2024 года в соответствии с действующим законодательством они вправе оказывать услуги только при условии прохождения ими аттестации, сообщают в краевом минтуризма.