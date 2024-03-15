В этом году в Прикамье аттестацию пройдут 70 экскурсоводов и инструкторов-проводников

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В этом году в Пермском крае аттестацию пройдут 70 экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. С 1 июля 2024 года в соответствии с действующим законодательством они вправе оказывать услуги только при условии прохождения ими аттестации, сообщают в краевом минтуризма.
Аттестация экскурсоводов проводится на уровне региона. С заявлением соискатели могут обратиться лично, в Министерство по туризму Пермского края, или подать документы через Единый портал государственных услуг.
После получения допуска к экзамену необходимо пройти тестирование и практическую часть экзамена. Это можно сделать лично или в дистанционном формате.
После успешной аттестации экскурсоводы получают нагрудную идентификационную карточку. Запись об аттестации вносится в единый федеральный реестр экскурсоводов. За время проведения аттестации свою квалификацию уже подтвердили 158 специалистов.
Аттестация проводится не реже трех раз в год. Следующая процедура аттестации запланирована в апреле.
Аттестация инструкторов-проводников проводится на федеральном уровне, только уполномоченными организациями, внесенными в реестр Министерства экономического развития РФ. Аттестация проводится по конкретным видам туристских маршрутов и категориям их сложности.