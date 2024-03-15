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В Сарсе Октябрьского округа простились с 19-летним погибшим участником СВО

В Октябрьском округе простились с убитым на СВО 19-летним парнем

15 марта 2024, 12:10
Фото: vk.com/necrologoktyabrskiy; vk.com/perm59okt

В Сарсе Октябрьского округа простились с 19-летним погибшим участником СВО

Его посмертно представили к Ордену Мужества.

Сегодня, 15 марта, в поселке Сарс Октябрьского городского округа простились с 19-летним военнослужащим. Иван Жаров был убит 23 декабря прошлого года в ходе СВО, при выполнении боевой задачи под Новомихайловкой. Молодой человек посмертно представлен к Ордену Мужества, сообщают в пресс-службе администрации округа.

СВО началась 24 февраля 2022 года. Они не завершится, пока не будут выполнены все задачи, неоднократно подчеркивали государственные власти.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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