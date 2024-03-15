В Октябрьском округе простились с убитым на СВО 19-летним парнем

Сегодня, 15 марта, в поселке Сарс Октябрьского городского округа простились с 19-летним военнослужащим. Иван Жаров был убит 23 декабря прошлого года в ходе СВО, при выполнении боевой задачи под Новомихайловкой. Молодой человек посмертно представлен к Ордену Мужества, сообщают в пресс-службе администрации округа.