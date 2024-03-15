В Перми открылся плавательный бассейн в микрорайоне Вышка-2

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
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Сегодня, 15 марта, в Перми состоялось официальное открытие бассейна по ул. Гашкова, 20а. Этот объект очень ждали жители Мотовилихинского района. Глава Перми Эдуард Соснин оценил новый спортивный объект, сообщает пресс-служба администрации города.
Бассейн оборудован пять дорожками по 25 м длиной, в нем одновременно могут заниматься плаванием до 48 человек. Мэр отметил, что система дезинфекции и водоподготовки в бассейне включает в себя один из самых современных и эффективных модулей озонирования и хлорирования воды. Городские власти совместно с краевыми чиновниками продолжают заниматься развитием спорта в регионе.
Площадь нового здания составляет 4,5 тыс. кв. м. Бассейн находится на втором этаже. Здесь же расположены бассейн с зоной гидромассажа, мужская и женская раздевалки с душевыми и санузлами, турецкая баня и сауна. На первом этаже находятся помещение для сушки волос и касса, также тут планируется открыть фитобар и тренажерный зал. На третьем этаже открыты зал единоборств, методический кабинет и тренерские.
Отличительной чертой нового бассейна стало то, что в нем могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья. В здании установлен специализированный лифт, а санузлы и раздевалки оснащены вспомогательным оборудованием. Также смонтирован специальный подъемник для спуска в бассейн.
Бассейн открыт для посещения ежедневно с 8:00 до 20:00. Сеанс плавания длится 1 час 15 минут, предварительная запись не нужна. Посетители старше 14 лет могут пройти бесплатный осмотр у врача и получить допуск перед посещением бассейна. Осмотр нужно проходить каждый месяц. А дети младше 14 лет должны предоставить справку от педиатра.
Краевые и городские власти активно занимаются развитием массового спорта. На этой неделе в Перми был открыт спортивный комплекс «Энергия» в Ленинском районе. В прошлом году был введен в эксплуатацию легкоатлетический манеж «Спартак» в Дзержинском районе. Также завершается реконструкция ледовой арены детско-юношеского центра «Здоровье» в Кировском районе. Помимо этого, в разных районах краевой столицы строятся спортивные площадки, дворовые мини-стадионы и спортзалы при школах и гимназиях.
Строительство объектов социальной сферы — одно из главных направлений деятельности городских властей. В Перми каждый год увеличивается количество детских садов, школ и спортивных объектов. Ранее в городе уже были открыты два муниципальных бассейна.