В Перми открылся плавательный бассейн в микрорайоне Вышка-2

Бассейн оборудован пять дорожками по 25 м длиной, в нем одновременно могут заниматься плаванием до 48 человек. Мэр отметил, что система дезинфекции и водоподготовки в бассейне включает в себя один из самых современных и эффективных модулей озонирования и хлорирования воды. Городские власти совместно с краевыми чиновниками продолжают заниматься развитием спорта в регионе.