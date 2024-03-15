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В Перми вносятся изменения в работу двух автобусных маршрутов

В Перми вносятся изменения в работу двух автобусных маршрутов

15 марта 2024, 12:40
Фото: properm.ru
Появится новая остановка и изменится расписание отправлений автобуса.

В Перми корректируется работа двух автобусных маршрутов. Связаны изменения в их работе с потребностями работников промышленных предприятий и ТРК, сообщают в мэрии.

Так, с 16 марта на маршруте №61 «Комсомольская площадь — Микрорайон Новые Ляды» появится дополнительная остановка «Восток». Она обеспечит доступность промышленных мероприятий, находящихся поблизости.

Также с 18 марта по обращению сотрудников торгового центра «Планета» на маршруте №55 по будням будет скорректировано отправление от остановки «Планета», которое стояло в расписании на 22:04. Отправление будет осуществляться на 6 минут позже — в 22:10. Это необходимо для синхронизации с концом рабочих смен.

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