В Перми вносятся изменения в работу двух автобусных маршрутов

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В Перми корректируется работа двух автобусных маршрутов. Связаны изменения в их работе с потребностями работников промышленных предприятий и ТРК, сообщают в мэрии.
Так, с 16 марта на маршруте №61 «Комсомольская площадь — Микрорайон Новые Ляды» появится дополнительная остановка «Восток». Она обеспечит доступность промышленных мероприятий, находящихся поблизости.
Также с 18 марта по обращению сотрудников торгового центра «Планета» на маршруте №55 по будням будет скорректировано отправление от остановки «Планета», которое стояло в расписании на 22:04. Отправление будет осуществляться на 6 минут позже — в 22:10. Это необходимо для синхронизации с концом рабочих смен.