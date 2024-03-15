В Перми вносятся изменения в работу двух автобусных маршрутов

Также с 18 марта по обращению сотрудников торгового центра «Планета» на маршруте №55 по будням будет скорректировано отправление от остановки «Планета», которое стояло в расписании на 22:04. Отправление будет осуществляться на 6 минут позже — в 22:10. Это необходимо для синхронизации с концом рабочих смен.