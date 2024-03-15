В Перми за год в 3,7 раза вырос спрос на репетиторов

Пики спроса на подготовку школьников к ОГЭ и ЕГЭ репетиторы Пермского края отмечают в сентябре, после Нового года, а также в марте. Средняя стоимость часа занятий у опытного педагога — от 1000 до 1500 рублей. Цены зачастую зависят и от задачи. Чем больше ответственность и меньше срок для подготовки, тем стоимость занятия может быть выше. Есть на рынке предложения и за 500 рублей — в основном, от студентов.