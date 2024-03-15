В Перми за год в 3,7 раза вырос спрос на репетиторов

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В феврале этого года спрос на репетиторов в Перми вырос в 3,7 раза в сравнении с февралем 2023 года. Такие данные сообщает РБК -Пермь со ссылкой на «Авито Работа».
Пики спроса на подготовку школьников к ОГЭ и ЕГЭ репетиторы Пермского края отмечают в сентябре, после Нового года, а также в марте. Средняя стоимость часа занятий у опытного педагога — от 1000 до 1500 рублей. Цены зачастую зависят и от задачи. Чем больше ответственность и меньше срок для подготовки, тем стоимость занятия может быть выше. Есть на рынке предложения и за 500 рублей — в основном, от студентов.
Групповое занятие будет стоить от 300 до 1000 рублей. Важно понимать: в сезон больший спрос отмечается именно на индивидуальные занятия, когда высококвалифицированного специалиста найти сложно.
Среди других городов Приволжского федерального округа сильнее всего спрос на репетиторов вырос в Уфе — 4,3 раза. В целом стабильный прирост репетиторов в ПФО и по России обеспечивается за счёт крупных онлайн-платформ, которые предоставляют образовательные услуги по всей России. Специалистам предлагают в среднем зарплату 43 тыс. рублей, отмечают специалисты «Авито Работа».
Аналитики считают, что репетиторы востребованы всегда — вне зависимости от сезона. Что касается роста цен, несколько лет региональные репетиторы стоимость занятий существенно не повышали, но планируют — в связи с повышенным спросом и инфляцией в стране.