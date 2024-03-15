В Прикамье начались выборы президента. Первые фото с избирательных участков

В Пермском крае начались выборы президента. В этом году они впервые будут длиться три дня. Время работы избирательных участков: с 8:00 до 20:00. По данным Избиркома, в регионе открылись 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков. Из них в Перми: 407 постоянных и 26 временных.