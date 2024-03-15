В Прикамье начались выборы президента. Первые фото с избирательных участков

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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В Пермском крае начались выборы президента. В этом году они впервые будут длиться три дня. Время работы избирательных участков: с 8:00 до 20:00. По данным Избиркома, в регионе открылись 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков. Из них в Перми: 407 постоянных и 26 временных.
На всех избирательных участках есть камеры, на 881 из них, где голосуют 80% избирателей, идет онлайн-трансляция на портал видеонаблюдения и в ЦОН. Правда, посмотреть трансляции любой желающий не может. На участках находится более 10 тыс. наблюдателей.
В Избиркоме отмечают, что пермяки активно голосуют на участках, говоря о небольших очередях. Адреса этих участков не называют. В Прикамье в выборах могут принять участие 1,9 млн избирателей. 200 тыс. человек оставили заявки о дистанционном электронном голосовании.
Найти свой избирательный участок можно по ссылке.