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В Пермском крае 15 марта начались трехдневные выборы президента России

В Прикамье начались выборы президента. Первые фото с избирательных участков

15 марта 2024, 03:33
Фото: t.me/ikpk59

В Пермском крае 15 марта начались трехдневные выборы президента России

Избирательные участки работают до 20:00.
Сюжет
Выборы

В Пермском крае начались выборы президента. В этом году они впервые будут длиться три дня. Время работы избирательных участков: с 8:00 до 20:00. По данным Избиркома, в регионе открылись 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков. Из них в Перми: 407 постоянных и 26 временных.

На всех избирательных участках есть камеры, на 881 из них, где голосуют 80% избирателей, идет онлайн-трансляция на портал видеонаблюдения и в ЦОН. Правда, посмотреть трансляции любой желающий не может. На участках находится более 10 тыс. наблюдателей.

В Избиркоме отмечают, что пермяки активно голосуют на участках, говоря о небольших очередях. Адреса этих участков не называют. В Прикамье в выборах могут принять участие 1,9 млн избирателей. 200 тыс. человек оставили заявки о дистанционном электронном голосовании.

Найти свой избирательный участок можно по ссылке.

Фото: t.me/ikpk59
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#Пермь#Выборы#Избирком#Президент#Голосование
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