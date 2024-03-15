В России нехватка вакцины от кори. Как обстоят дела в Пермском крае?

Жители 16 регионов страны, включая Санкт-Петербург, жалуются на нехватку вакцин от кори, об этом сообщил портал «Известия» со ссылкой на жителей регионов, поликлиники и региональные Минздравы. Министерство здравоохранения Белгородской области рассказало, что в конце прошлого года регион получил 3300 доз вакцины, вся партия была израсходована. В начале февраля в область поступило еще 2000 доз, однако необходимость в препарате все еще сохраняется. По сообщению департамента здравоохранения Ивановской области, в феврале наблюдалась острая нехватка вакцины, новая партия в количестве 18 000 доз поступила в регион в начале марта.