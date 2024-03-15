В России нехватка вакцины от кори. Как обстоят дела в Пермском крае?

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
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Updated Сегодня, 07:27
В ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин признал, что в стране наблюдается нехватка вакцин от кори. Объясняется такая ситуация отсутствием куриных яиц нужного для вакцины качества. Недостаток препаратов обусловлен техническим сбоем. Корреспондент Properm.ru выяснил, как обстоят дела в Пермском крае.
По словам главы государства, дефицит вакцины от кори в РФ связан дефицитом куриных яиц. «Потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества. Просто своевременно это не было сделано», — отметил Владимир Путин.
Жители 16 регионов страны, включая Санкт-Петербург, жалуются на нехватку вакцин от кори, об этом сообщил портал «Известия» со ссылкой на жителей регионов, поликлиники и региональные Минздравы. Министерство здравоохранения Белгородской области рассказало, что в конце прошлого года регион получил 3300 доз вакцины, вся партия была израсходована. В начале февраля в область поступило еще 2000 доз, однако необходимость в препарате все еще сохраняется. По сообщению департамента здравоохранения Ивановской области, в феврале наблюдалась острая нехватка вакцины, новая партия в количестве 18 000 доз поступила в регион в начале марта.
Отмечается, что жители Красноярского края тоже жаловались на дефицит вакцины. Однако пресс-служба регионального Минздрава эту информацию опровергла: «Трехкомпонентная российская вакцина „Вактривир“ (корь, краснуха, паротит) в количестве 7900 доз поступила в последних числах декабря 2023 года и начале февраля 2024 года, распределена во все медицинские организации края с приоритетом на муниципальные образования, где регистрируются очаги кори и проживают дети из числа контактных». Поставки следующей партии вакцины запланированы на конец марта.
Корреспондент Properm.ru направил запрос в Минздрав Пермского края. По данным ведомства, вакцина для плановой вакцинопрофилактики детей от кори «Вактривир» (поставки регулируются федерацией), поступает в регион и ежемесячно. Предпоследняя поставка вакцины была 5 февраля, очередная партия пришла 13 марта.
«Вакцина оперативно распределяется во все детские поликлиники Пермского края.
Также в ближайшее время ожидаются поставки моновакцины от кори», — подчеркнули в пресс-службе министерства.
Корь является вирусным заболеванием, распространяющееся воздушно-капельным путем. Один заболевший корью может заразить до 18 человек. Напомним, что в июле 2022 года MSD остановила поставки в Россию вакцин против ветряной оспы, кори, краснухи и паротита. Однако в организации отметили, что они продолжат поставлять те вакцины и лекарственные препараты, для которых нет аналогов в России.