В центре Перми на крыше исторического здания может появиться кафе

Также проект предусматривает демонтаж пристройки — входной группы, которая была возведена позже, обновление главного корпуса без изменения его существующих габаритов и строительство двух новых корпусов вдоль основной линии фасада и в глубину участка: корпус № 2 высотой в два этажа и административный корпус № 3 в четыре этажа. Также запланировано устройство эксплуатируемой кровли, с зоной отдыха или кафе, на двухэтажном корпусе, мансардного этажа в корпусе № 2 с панорамными оконными проёмами, имитирующими слуховые окна, и технического подвального этажа для инженерных сетей и котельной. Здание будет оборудовано архитектурно-художественной подсветкой.