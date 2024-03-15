В центре Перми на крыше исторического здания может появиться кафе

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию исторического здания центре в Перми, на ул. Пермская, 84а. Этот дом находится в границах территории объекта культурного наследия регионального значения — достопримечательного места «Губернский центр», поэтому нужно проведении подобной экспертизы. Заключение опубликовано на сайте краевой Госинспекции по охране объектов культурного наследия.
Кирпичное двухэтажное здание в стиле провинциального классицизма построено во второй половине 19 века. По оценке экспертов, его текущее состояние оценивается как удовлетворительное.
Также проект предусматривает демонтаж пристройки — входной группы, которая была возведена позже, обновление главного корпуса без изменения его существующих габаритов и строительство двух новых корпусов вдоль основной линии фасада и в глубину участка: корпус № 2 высотой в два этажа и административный корпус № 3 в четыре этажа. Также запланировано устройство эксплуатируемой кровли, с зоной отдыха или кафе, на двухэтажном корпусе, мансардного этажа в корпусе № 2 с панорамными оконными проёмами, имитирующими слуховые окна, и технического подвального этажа для инженерных сетей и котельной. Здание будет оборудовано архитектурно-художественной подсветкой.
Проектная документация была подготовлена пермской компанией «Студия М». Сейчас дом нежилой, в нём расположены кафе и офисы.