В центре Перми на ребенка упала сосулька. ТСЖ не признает ответственности

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Вчера, 14 марта, с дома в центре Перми на школьницу упала сосулька. Информация о случившемся появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». В больнице девочке диагностировали ушиб.
В посте от 15 марта девочка рассказала о том, что на нее упал лед, и поделилась информацией о своем самочувствии: «Просыпаюсь сегодня утром. Рвота, головокружение». Отмечается, что оградительная лента была установлена не в месте падения льда, а в другом месте. Корреспондент Properm.ru выяснил, что инцидент произошел у дома по ул. Сибирской, 46.
Жилым домом управляет ТСЖ «Крылья». Там Properm.ru подтвердили информацию о падении льда на девочку и сообщили, что сосульки упали не с крыши дома, а с балкона одного из собственников квартир здания. По словам главы организации Любови Соловьевой, снег с крыши убирается каждую неделю. «На каждом подъезде висят объявления, что уборка снежного наноса с подоконников лежит на квартиросъемщиках. Вчера (14 марта) по этому подъезду все было проверено, но, видимо, какие-то угловые скопления остались. С каждым квартиросъемщиком дополнительно проведена беседа о том, что очистка подоконников является их ответственностью», — говорит собеседница.
Информация о состоянии пострадавшей уточняется.