В центре Перми на ребенка упала сосулька. ТСЖ не признает ответственности

Жилым домом управляет ТСЖ «Крылья». Там Properm.ru подтвердили информацию о падении льда на девочку и сообщили, что сосульки упали не с крыши дома, а с балкона одного из собственников квартир здания. По словам главы организации Любови Соловьевой, снег с крыши убирается каждую неделю. «На каждом подъезде висят объявления, что уборка снежного наноса с подоконников лежит на квартиросъемщиках. Вчера (14 марта) по этому подъезду все было проверено, но, видимо, какие-то угловые скопления остались. С каждым квартиросъемщиком дополнительно проведена беседа о том, что очистка подоконников является их ответственностью», — говорит собеседница.

