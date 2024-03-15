В центре Перми встали трамваи из-за сломанных рельсов

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
В Перми на перекрестке ул. Ленина и Борчанинова произошла поломка трамвайных рельсов. Из-за этого в пути задержались вагоны №5 и 12, сообщалось в Telegram-канале городского департамента транспорта в 11:03, а пермяки сделали фото.
После ремонтных работ, спустя час, движение было восстановлено. С понедельника, 18 марта, участок планируется закрыть, чтобы обновить трамвайную инфраструктуру. В итоге трамваи не будут следовать на участке ул. Борчанинова от Пушкина до Петропавловской. Ремонт хотят завершить в начале лета.