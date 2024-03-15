В центре Перми встали трамваи из-за сломанных рельсов

После ремонтных работ, спустя час, движение было восстановлено. С понедельника, 18 марта, участок планируется закрыть, чтобы обновить трамвайную инфраструктуру. В итоге трамваи не будут следовать на участке ул. Борчанинова от Пушкина до Петропавловской. Ремонт хотят завершить в начале лета.