Зеркало нашей действительности. Properm.ru полгода выясняли, кому доверяют пермяки

В целом соревнование между участниками топ-10 шло корректно и без эксцессов, если бы не неспортивное поведение поклонников одного из участников нашего топ-10. Для себя мы их назвали любителями спорта, вышедшими с тренировки. Потому что с огромной скоростью, каждый раз в день проведения рейтинга, ровно в 20:00 местного времени неизвестные неподписчики (по IP) нашего канала массово и очень быстро отдавали голоса за авторитетного депутата Владимира Плотникова. Такое «участие» в опросе мы сочли неспортивным и ограничили наш рейтинг от попыток набрать массу на «протеинах».