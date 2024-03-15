Зеркало нашей действительности. Properm.ru полгода выясняли, кому доверяют пермяки

Posted Сегодня, 02:00
Published Сегодня, 02:00
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Немного научной базы. Опрос уровня доверия к публичным персонам Пермского края проводился редакцией Properm.ru пять раз, ежемесячно, с сентября 2023-го по февраль 2024 года. Время каждого опроса — с 17:00 до 21:00 по Перми.
Аудитория Telegram-канала — 17 292 подписчика. Средний охват публикации — 6067 подписчиков. Вовлеченность аудитории — 36%. 54,4% аудитории составляют мужчины, 45,6% — женщины. Всего в пяти опросах участвовали 5999 пользователей Telegram, в среднем около 1200 «человекопользователей» у каждого из опросов.
«Самим участникам народных рейтингов (а это чаще всего публичные личности) полезно знать, как аудитория их оценивает. Ведь это, по сути, независимая оценка деятельности. Она показывает, что можно или нужно изменить в деятельности или в ее освещении. Это будто посмотреть на происходящее как в зеркало», — оценила свое участие в топ-10 доверия председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева.
Открыть свой маленький «вциом» мы решили в сентябре 2023 года, после того как в Прикамье закончилось активное празднование 300-летия Перми и урегулировались все разногласия между регионом и городом.
Мы проанализировали разные рейтинги публичной активности пермских политиков, чиновников, бизнесменов и общественников и выбрали десять персон, максимально известных, чья деятельность оказывает максимальное внимание на происходящие в Прикамье процессы. В отборе персон мы, в том числе, использовали собственные исследования — тот же рейтинг влиятельности Пермского края и рейтинг богатых региона.
После этого раз в месяц мы спрашивали вас, дорогие читатели: «Кому из пермских чиновников, бизнесменов, общественников, политиков вы доверяете БОЛЬШЕ? Чье мнение совпадает с вашим?».
Из интересного. Изучая соцсети участников и участниц топ-10 доверия, мы поняли, что фактически все лидеры общественного признания в Прикамье не чужды спорту. Причем в большинстве случаев это любовь к состязательным (лыжи и теннис) и силовым видам спорта (правда, за редкими исключениями, которые только подтверждают правила).
В целом соревнование между участниками топ-10 шло корректно и без эксцессов, если бы не неспортивное поведение поклонников одного из участников нашего топ-10. Для себя мы их назвали любителями спорта, вышедшими с тренировки. Потому что с огромной скоростью, каждый раз в день проведения рейтинга, ровно в 20:00 местного времени неизвестные неподписчики (по IP) нашего канала массово и очень быстро отдавали голоса за авторитетного депутата Владимира Плотникова. Такое «участие» в опросе мы сочли неспортивным и ограничили наш рейтинг от попыток набрать массу на «протеинах».
Лилия Ширяева, Председатель Общественной палаты Пермского края — 2,2%.
Наши читатели оценивали доверие к Лилии Николаевне от 1 до 4%.
Как писал Properm.ru накануне Нового года, мы увидели председателя Общественной палаты Пермского края Лилию Ширяеву неожиданно на 94 позиции среди выбранных нашими экспертами «новичков» топ-100 влиятельности. Она, пожалуй, единственная из отобранных экспертами персон символизирует активную позицию в отношении гуманитарных процессов по поддержке спецоперации. Однако невысокая публичность происходящих процессов не позволяет (как мы полагаем) повысить уровень доверия к Лилии Ширяевой.
Эдуард Соснин, глава администрации Перми — 3,4%
Встроенный в региональную «политическую вертикаль» мэр Перми получил невысокий уровень доверия нашей аудитории — от 3 до 5%.
Из публичных новостей и telegram-каналов мы знаем, что Соснин часто бывает в районах Перми, оценивает работу своих подчиненных (но не зовет на свои выезды местных депутатов, что уже вызвало критику в его адрес в соцсетях).
Из непубличных источников известно, что Эдуард Соснин избавился от имущества в Лысьве и окончательно стал пермским жителем.
Валерий Сухих, Председатель Заксобрания Пермского края — 3,6%.
Несмотря на долгую политическую карьеру (четыре созыва на посту спикера Заксобрания) и высокую «тефлоновость» Валерия Сухих, наши читатели оценивают доверие к нему от 2 до 5%.
За последний год мы нашли в СМИ много упоминаний о работе Валерия Александровича, но, как правило, новости ограничиваются скупыми строчками о его парламентской деятельности, и ничего личного.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы — 3,8%
Рейтинг доверия колебался от 1 до 3%, лишь однажды подскочив аж до 15%.
Сухие официальные новости о работе Пермской городской думы за весь период проведения рейтинга лишь трижды разбавились неформальной и острой повесткой. Но три раза это было связано с нормотворческой деятельностью.
Безусловно, первое и наиболее волнующее пермяков — критика работы мэрии по благоустройству городских улиц и работе транспорта. Второе — новости о лишении мандата экс-депутатов и эмигрантов Сергея Медведева (иноагент) и Сергея Захарова.
Надежда Агишева, член Общественной палаты Пермского края, экс-депутат Пермской городской думы — 11%.
Несмотря (или благодаря) публичному отсутствию Надежды Владимировны в публичной политтусовке региона наша критически настроенная аудитория оценила ее весьма высоко, и она сильно оторвалась от второй пятерки рейтинга. Ее доверяют от 10 до 12% наших читателей.
Хорошие новости. К 300-летию Екатеринбурга в Музее наивного искусства с февраля по май 2023 года работала выставка «Пограничное состояние», в пространстве которой представили 100 работ 20 непрофессиональных художников Перми и Пермского края из коллекции Андрея и Надежды Агишевых.
Плохие новости. С мая по декабрь 2023 года Надежда Агишева пыталась в судах обжаловать действия сотрудников ФСБ, которые перед обыском в ее доме снимали на камеру вскрытие двери. Обыск проводился также в связи с расследование уголовного дела о попытке контрабанды культурных ценностей. Она пыталась доказать, что видеосъемка проводилась незаконно и незаконно утекла в СМИ. Суды отказали адвокатам Агишевой.
Владимир Плотников, депутат Пермской городской думы 12% — (22,2%).
На протяжении всего рейтинга уровень доверия к авторитетному бизнесмену и совладельцу ряда компаний колебался с разрывом между 12 и 32% голосов. Решением редакции* в связи с выявленными критическими отклонениями мы остановились на оценке 12%. Она действительно определяет реальный уровень доверия населения и популярность в Прикамье Владимира Ивановича.
После лета 2020 года, когда Плотников в тяжелом состоянии оказался на лечении коронавирусной инфекции, он долгое время не появлялся в публичной пермской повестке.
За время народного голосования на Properm.ru Владимир Плотников дважды попадал в топы новостей. Он активно критиковал городские власти за некачественную работу, например за плохую уборку снега, а также в связи с выступлением Ольги Бузовой на его юбилее.
Андрей Кузяев, миллиардер, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» — 12,8%
Наши читатели от рейтинга к рейтингу отдавали Андрею Равельевичу от 11 до 15% своих голосов, и по итогам полугода голосований он занял четвертую позицию топ-10 доверия.
Для справки: Андрей Кузяев занял в рейтинге влиятельности Properm.ru по итогам 2023 года седьмое место в общем зачете. И первое по числу голосов — среди промышленников. В рейтинге 2022 года он был на третьем месте. Кузяев имеет звание почетного гражданина Перми — он получил его в мае 2023 года.
Если еще в 2023 году мы могли бы сказать, что Кузяев не проявляет большого интереса к пермской политической повестке, то в начале 2024 года ситуация изменилась.
Контрольно-счетную палату Пермского края возглавил экс-прокурор региона Александр Белых, до этого работавший директором по безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг». Примерно в это же время сам Андрей Кузяев вошел в состав наблюдательного совета госуниверситета. Знаковые для возвращения в политику моменты, подумали мы. Значит, бенефициар компании-провайдера из российской «тройки» вызывает доверие не только у наших читателей.
Татьяна Марголина, Член Совета по правам человека при президенте России, экс-уполномоченный по правам человека в Пермском крае — 15%
Несмотря на почти полное отсутствие Татьяны Ивановны в публичной пермской повестке и даже в личных соцсетях, наши читатели сохраняют заслуженное ей на протяжении двух десятилетий доверие. И ставят на третье место — от 13 до 17% за каждый этап голосования.
Хотя теперь Татьяна Марголина не частый гость в новостях, но, например, в феврале стало известно, что она наблюдает в регионе за ходом президентских выборов от СПЧ.
До этого имя Марголиной упоминалось в связи с обысками у пермских общественников по уголовному делу о контрабанде культурных ценностей.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края — 19%
От 16 до 21% кредита доверия наших читателей приносили этапы голосования нашего рейтинга доверия.
Публичная повестка главы региона столь обширна и активна, что его узнаваемость в регионе очевидна, как и уровень доверия даже среди нашей, критически настроенной аудитории.
Из яркого и запоминающегося выделим два важных момента. За несколько дней до начала голосования на президентских выборах губернатор раскритиковал своих подчиненных. Он указал топ-чиновникам на заседании правительства, что «не видит блеска в их глазах». В начале прошлого года примерно такие же выражения применялись к чиновникам мэрии Перми.
И самое важное: визит Владимира Путина в октябре 2023 года в Пермь, на масштабное, завершающее юбилейное мероприятие — форум «Россия — спортивная держава».
Юрий Трутнев — Заместитель председателя Правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. 28%
Читатели Properm.ru ставили Юрию Петровичу (до 2004 года — губернатору Пермского края, до 2000 года — мэру Перми) «галочку доверия» чаще других персон рейтинга. В ежемесячных опросах он набирал от 25 до 29% голосов.
Несмотря на то, что визиты самого любимого пермского губернатора (подтверждено народным рейтингом Properm.ru) в родной регион случаются всё реже и связаны с личной повесткой или событиями в школе каратэ «Киокушинкай», но на малой родине его помнят и почитают.
Как рассказывают наши инсайдеры, несмотря на физическое отсутствие, свое участие в судьбе Пермского края Трутнев активно сохраняет. Например, приближенные ему люди сохраняют позиции в органах власти региона (и страны) и в общественном секторе (ОНФ). Также сохраняются и бизнес-интересы его ближайшего окружения в Пермском крае.
Сохраняет Трутнев свое влияние и на спортивную элиту региона. Известно, что представители федераций боевых видов спорта в Пермском крае активно взаимодействуют с ним по вопросам сбора гуманитарной помощи для зоны СВО.
По имеющейся информации, накануне президентских выборов 2024 года окружение Юрия Трутнева усиливает свое влияние на политические процессы, связанные с Пермским краем.
«Данный рейтинг отражает мнение подписчиков канала Properm.ru, которые сами по себе достаточно продвинутая и настроенная критично к власти аудитория. Обратная связь крайне необходима самой аудитории, редакции и конечно замеряемым. Точно также как женщине смотреться хотя бы раз в день в зеркало — поправить прическу, макияж. Такой народный рейтинг показывает не только показатели политических деятелей, но, и что более важно, настроения людей. Людям нужен такой политик как Юрий Трутнев (сильный, весомый, последовательный, энергичный), который запал в душу пермякам (даже критично настроенным), и отчасти „испортил“ своей влиятельностью (и примером) рейтинг последующих губернаторов», — социолог, руководитель агентства СВОИ Александр Нода.