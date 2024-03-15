Житель Чердыни в лесу изнасиловал 13-летнюю девочку

Ночью 3 сентября прошлого года 38-летний житель Чердыни изнасиловал 13-летнюю девочку. В лес мужчина пришел накануне днем для сбора ягод совместно со своими знакомыми, среди которых находилась их 13-летняя дочь. Пользуясь тем, что все участники сбора решили заночевать в лесу и родители девочки уснули, насильник запугал девочку и, применив к ней насилие, изнасиловал.