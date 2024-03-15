Житель Чердыни в лесу изнасиловал 13-летнюю девочку

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
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Updated Сегодня, 16:15
Суд вынес приговор насильнику несовершеннолетней из Чердыни. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Ночью 3 сентября прошлого года 38-летний житель Чердыни изнасиловал 13-летнюю девочку. В лес мужчина пришел накануне днем для сбора ягод совместно со своими знакомыми, среди которых находилась их 13-летняя дочь. Пользуясь тем, что все участники сбора решили заночевать в лесу и родители девочки уснули, насильник запугал девочку и, применив к ней насилие, изнасиловал.
Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Приговор суда в законную силу не вступил.