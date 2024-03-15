Жители Бурятии приехали на выборы на лошадях

Жители Бурятии прибыли на выборы верхом на лошадях и в национальных нарядах. В селе Улентуй Закаменского района избиратели приехали на участок голосования одетыми в национальные костюмы и на лошадях.