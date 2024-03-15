Жители Бурятии приехали на выборы на лошадях

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Об этом сообщили в медиацентре общественного наблюдения за выборами в республике.
Видео, опубликованное медиацентром, демонстрирует яркую картину голосования с элементами национальной культуры. В кадрах видно, что не только избиратели, но и члены избирательной комиссии были одеты в национальные костюмы, пишет 360tv.ru.
«В Закаменском районе жители улуса Улентуй уже с самого утра прибыли на УИК № 215 верхом на лошадях и в национальных нарядах», — говорится в описании видео.
Избирательный участок располагается в общеобразовательной школе, которая находится в центре села.