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Published Сегодня, 04:36

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Updated Сегодня, 06:39

Жители Бурятии приехали на выборы на лошадях

15 марта 2024, 04:36
Жители Бурятии прибыли на выборы верхом на лошадях и в национальных нарядах. В селе Улентуй Закаменского района избиратели приехали на участок голосования одетыми в национальные костюмы и на лошадях.

Об этом сообщили в медиацентре общественного наблюдения за выборами в республике.

Видео, опубликованное медиацентром, демонстрирует яркую картину голосования с элементами национальной культуры. В кадрах видно, что не только избиратели, но и члены избирательной комиссии были одеты в национальные костюмы, пишет 360tv.ru.

«В Закаменском районе жители улуса Улентуй уже с самого утра прибыли на УИК № 215 верхом на лошадях и в национальных нарядах», — говорится в описании видео.

Избирательный участок располагается в общеобразовательной школе, которая находится в центре села.

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