Больница Перми, в которой рухнул лифт с пассажирами, ищет подрядчика для его замены

Правоохранительными органами Прикамья было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснилось лифтер, сотрудник лечебного учреждения, допустил одновременное нахождение в кабине подъемной машины 15 пассажиров. Это превысило максимальную грузоподъёмность более чем на 1000 кг. Из-за допущенных нарушений к организации безопасной эксплуатации лифта кабина ускорилась и достигла уровня первого этажа. После чего подъемное средство продолжило движение вниз, опустившись на пружинные буфера.