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Больница Перми, в которой рухнул лифт с пассажирами, ищет подрядчика для его замены

Больница Перми, в которой рухнул лифт с пассажирами, ищет подрядчика для его замены

16 марта 2024, 06:02
Смертельный инцидент произошел 10 октября 2023 года.

ГБУЗ ПК «Городская больница Архангела Михаила и всех небесных сил» объявило торги на разработку проектно-сметной документации для замены упавшего лифта. В октябре прошлого года в медицинском учреждении в шахту рухнул лифт с 12 пациентами, лифтером и санитаркой.

Согласно аукционной документации, подрядчику необходимо представить проект в течение 60 суток после заключения договора. Максимальная цена контракта составила 302,9 тыс. руб. 27 марта будет объявлен победитель аукциона.

Инцидент произошел 10 октября прошлого года. Лифт провалился в шахту с четвертого этажа пятиэтажного корпуса. Два пациентв и лифтер были отправлены в травматологическое отделение, одна из пострадавших позднее скончалась.

Правоохранительными органами Прикамья было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснилось лифтер, сотрудник лечебного учреждения, допустил одновременное нахождение в кабине подъемной машины 15 пассажиров. Это превысило максимальную грузоподъёмность более чем на 1000 кг. Из-за допущенных нарушений к организации безопасной эксплуатации лифта кабина ускорилась и достигла уровня первого этажа. После чего подъемное средство продолжило движение вниз, опустившись на пружинные буфера.

Виновница инцидента полностью признала вину и раскаялась в содеянном, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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