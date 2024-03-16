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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 13:51

Энтузиасты из Перми воссоздают точную копию лодки Ермака

Энтузиасты из Перми воссоздают точную копию лодки Ермака, чтобы повторить его путь

16 марта 2024, 09:25
Фото: fusionbrain.ai

Энтузиасты из Перми воссоздают точную копию лодки Ермака

Начало путешествия по следам Ермака состоится летом 2024 года.

Пермяк Михаил Шмаков вместе со своей командой приступил к воссозданию точной копии лодки Ермака, чтобы повторить знаменитый Сибирский поход Ермака до Тобольска. Начало путешествия запланировано на лето 2024, сообщает портал «В курсе».

Инициатором проекта рассказал, что сам является моряком. Мужчина заметил, что в других странах историческое судостроение находится на высоком уровне, а в России такая реконструкция только зарождается.

«Я решил воссоздать струг потому, что именно на стругах Ермак Тимофеевич совершил свой поход за Уральский горный хребет и присоединил к Российскому государству Урал, Сибирь и Дальний Восток», — поделился идеей руководитель проекта «На стругах по следам Ермака».

Для строительства струга пермские энтузиасты изучили архивную информацию в музеях, библиотеках, архивах и разных фондах. В команду входят руководитель кафедры истории государственного университета Григорий Головчанский, руководитель российского отделения международного проекта Atlantic Challenge по строительству парусно-гребных лодок по лекалам XVIII века Михаил Плеханов, а также корабельный профессиональный плотник Вадим Голев.

Начнется маршрут в Чусовом и исторически закончится в Тобольске. Данный проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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