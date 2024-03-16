ФСБ предотвратила теракт на Транссибирской магистрали в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на ж/д узле Транссибирской магистрали в Свердловской области. Информацию об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным ЦОС, 61-летний агент военной разведки был завербован украинскими спецслужбами во Львове, прошел подготовку к диверсии и был отправлен в Россию с целью совершения терактов.
«Задержан гражданин России 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — сообщили изданию в ЦОС.
В ходе оперативно-следственных мероприятий у агента были изъяты средства связи для конспиративного общения с куратором, устройство для опрокидывания составов и денежные средства для подготовки и совершения преступлений от украинской разведки.
В отношении задержанного заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Мужчина был заключен под стражу. Он сознался в содеянном, в данный момент сотрудничает со следствием.