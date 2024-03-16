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ФСБ предотвратила теракт на Транссибирской магистрали в Свердловской области

ФСБ предотвратила теракт на Транссибирской магистрали в Свердловской области

16 марта 2024, 07:41
Фото: 1MI
В отношении агента военной разведки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Мужчина был завербован украинскими спецслужбами во Львове.
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ФСБ

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на ж/д узле Транссибирской магистрали в Свердловской области. Информацию об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ЦОС, 61-летний агент военной разведки был завербован украинскими спецслужбами во Львове, прошел подготовку к диверсии и был отправлен в Россию с целью совершения терактов.

«Задержан гражданин России 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — сообщили изданию в ЦОС.

В ходе оперативно-следственных мероприятий у агента были изъяты средства связи для конспиративного общения с куратором, устройство для опрокидывания составов и денежные средства для подготовки и совершения преступлений от украинской разведки.

В отношении задержанного заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Мужчина был заключен под стражу. Он сознался в содеянном, в данный момент сотрудничает со следствием.

#Видео#Украина#ФСБ#Теракт#Уголовное дело#Свердловская область#Транссибирская магистраль#Разведка#Главное управление разведки#Министерство обороны Украины#Статья 205 УК РФ
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