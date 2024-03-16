«Концерту быть!». Панк-группа «План Ломоносова» отменила перенос выступления в Перми

На этой неделе был отменен концерт рок-группы «Пилот». По словам директора творческого состава Даниила Петровского, отмена концерта связана с графиком гастролей. После начала спецоперации в Украине солист Илья «Черт» Кнабенгоф сказал, что группа поддерживает СВО.