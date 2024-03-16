properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Панк-группа «План Ломоносова» отменила перенос выступления в Перми

«Концерту быть!». Панк-группа «План Ломоносова» отменила перенос выступления в Перми

16 марта 2024, 11:44
Фото: «План Ломоносова» в Перми 16.03.2024 во ВКонтакте

Панк-группа «План Ломоносова» отменила перенос выступления в Перми

Шоу состоится вечером 16 марта.

Концерт группы «План Ломоносова» в Перми состоится в назначенную дату. Ранее группа сообщила во ВКонтакте о переносе своего выступления по техническим причинам.

Вчера исполнители объявили о том, все технические трудности удалось преодолены. А потому, «концерту быть». Шоу состоится сегодня, 16 марта в 19.00.

Фото: «План Ломоносова» в Перми 16.03.2024 во ВКонтакте

На этой неделе был отменен концерт рок-группы «Пилот». По словам директора творческого состава Даниила Петровского, отмена концерта связана с графиком гастролей. После начала спецоперации в Украине солист Илья «Черт» Кнабенгоф сказал, что группа поддерживает СВО.

Читайте также:
Директор группы «Пилот», поддерживающей СВО, объяснил отмену концерта в ПермиВ Перми отменили концерт рок-группы «Пилот», поддерживающей СВО
#Пермь#Украина#Концерт#Сво#Пилот#Спецоперация#Гастроли#План Ломоносова#Технические причины#Рок-группа
Подпишитесь
Явка в Пермском крае в первый день выборов президента составила 30,7%
Сегодня, 06:54
«Подобным людям не место среди наших сотрудников». Стала известна судьба живодёра
Вчера, 15:48
В Перми вносятся изменения в работу двух автобусных маршрутов
Вчера, 12:40
Дело пермского рехаба «Титан» вернулось в суд с длящимся преступлением
Вчера, 12:28
ТОП самых дорогих, популярных и доступных детских лагерей в Пермском крае
Вчера, 10:10
В Перми открылся плавательный бассейн в микрорайоне Вышка-2
Вчера, 11:24