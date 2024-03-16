«Концерту быть!». Панк-группа «План Ломоносова» отменила перенос выступления в Перми

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Концерт группы «План Ломоносова» в Перми состоится в назначенную дату. Ранее группа сообщила во ВКонтакте о переносе своего выступления по техническим причинам.
Вчера исполнители объявили о том, все технические трудности удалось преодолены. А потому, «концерту быть». Шоу состоится сегодня, 16 марта в 19.00.
На этой неделе был отменен концерт рок-группы «Пилот». По словам директора творческого состава Даниила Петровского, отмена концерта связана с графиком гастролей. После начала спецоперации в Украине солист Илья «Черт» Кнабенгоф сказал, что группа поддерживает СВО.