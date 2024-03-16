Мужчина, убивший туристку-одиночку из Перми, заявил о нарушении своих прав

Алексей Еремеев жил в лесном шалаше в «Оленьих Ручьях». На тот момент он был в розыске в подозрении об изнасиловании. С 19 мая по 3 июня 2021 года Еремеев с подельницей занимались воровством. В декабре прошлого года Ольга Васева, напавшая с мужчиной на девушку, попросила заменить ей реальный срок 9 лет в колонии на общественные работы. Суд ей в удовлетворении ходатайства отказал.