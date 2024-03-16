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Updated Сегодня, 10:27

Мужчина, убивший туристку-одиночку из Перми, заявил о нарушении своих прав

16 марта 2024, 10:27
Убийство пермячки произошло весной 2021 года.

Житель Свердловской области Алексей Еремеев, убивший пермскую туристку, заявил о нарушении своих прав. Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы. Заключенный возмутился бездействием участкового и районного прокурора по его заявлению, после чего он обратился в областной суд. Об этом сообщил портал 59.RU.

«Заявителю отказали в удовлетворении жалобы. Суд апелляционной инстанции оставил постановление в силе», — сообщили изданию в пресс-службе Свердловского областного суда.

В 2021 году путешественница из Перми Анастасия Пыхтеева отправилась в одиночное путешествие в парк «Оленьи ручьи». 29 мая 2021 года преступники нашли ее палатку. Мужчина и женщина напали на девушку. Туристку изнасиловали и убили с особой жестокостью. Преступники забрали вещи и банковскую карту убитой. Убийц удалось задержать после того, как они расплатились ее картой в магазине.

Алексей Еремеев жил в лесном шалаше в «Оленьих Ручьях». На тот момент он был в розыске в подозрении об изнасиловании. С 19 мая по 3 июня 2021 года Еремеев с подельницей занимались воровством. В декабре прошлого года Ольга Васева, напавшая с мужчиной на девушку, попросила заменить ей реальный срок 9 лет в колонии на общественные работы. Суд ей в удовлетворении ходатайства отказал.

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