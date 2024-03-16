На машзаводе Дзержинского нашли больше тысячи единиц неучтенного имущества

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» выложил оценочный отчет об имуществе, которое не попало в конкурсную массу. В перечень входят 1 017 единиц неучтенного имущества, в том числе 16 станков. Информацию об этом сообщил «Ъ-Прикамье».
Рыночная стоимость станков от 31 тыс. руб. до 177 тыс. рублей. «Самым дорогим из обнаруженных объектов оказалась сеть хозяйственно-питьевого водопровода, которую оценили в 4,5 млн рублей», — пишет издание.
Напомним, в конце прошлого года был заключен договор купли-продажи на 725 млн рублей предприятия с АО «Научно-производственное объединение „Курганприбор“». Компания стала единственным участником торгов по продаже имущественного комплекса предприятия. Российская Федерация отказалась от права преимущественного выкупа оборонного предприятия.