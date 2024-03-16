properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

На машзаводе Дзержинского нашли больше тысячи единиц неучтенного имущества

На машзаводе Дзержинского нашли больше тысячи единиц неучтенного имущества

16 марта 2024, 10:55
Фото: properm.ru
В прошлом году НПО «Курганприбор» приобрело предприятие за 725 млн рублей.

Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» выложил оценочный отчет об имуществе, которое не попало в конкурсную массу. В перечень входят 1 017 единиц неучтенного имущества, в том числе 16 станков. Информацию об этом сообщил «Ъ-Прикамье».

Рыночная стоимость станков от 31 тыс. руб. до 177 тыс. рублей. «Самым дорогим из обнаруженных объектов оказалась сеть хозяйственно-питьевого водопровода, которую оценили в 4,5 млн рублей», — пишет издание.

Напомним, в конце прошлого года был заключен договор купли-продажи на 725 млн рублей предприятия с АО «Научно-производственное объединение „Курганприбор“». Компания стала единственным участником торгов по продаже имущественного комплекса предприятия. Российская Федерация отказалась от права преимущественного выкупа оборонного предприятия.

Читайте также:
Новый владелец машзавода Дзержинского планирует модернизацию предприятияЗаключена сделка купли-продажи пермского Завода им. Дзержинского
#Конкурсный управляющий#Российская Федерация#Машзавод Дзержинского#Неучтенное имущество#НПО Курганприбор#Имущественный комплекс#АО Научно-производственное объединение Курганприбор
Подпишитесь
Явка в Пермском крае в первый день выборов президента составила 30,7%
Сегодня, 06:54
«Подобным людям не место среди наших сотрудников». Стала известна судьба живодёра
Вчера, 15:48
В Перми вносятся изменения в работу двух автобусных маршрутов
Вчера, 12:40
Дело пермского рехаба «Титан» вернулось в суд с длящимся преступлением
Вчера, 12:28
ТОП самых дорогих, популярных и доступных детских лагерей в Пермском крае
Вчера, 10:10
В Перми открылся плавательный бассейн в микрорайоне Вышка-2
Вчера, 11:24