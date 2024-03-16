На машзаводе Дзержинского нашли больше тысячи единиц неучтенного имущества

Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» выложил оценочный отчет об имуществе, которое не попало в конкурсную массу. В перечень входят 1 017 единиц неучтенного имущества, в том числе 16 станков. Информацию об этом сообщил «Ъ-Прикамье».