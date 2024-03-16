Пермская прокуратура взяла под контроль ситуацию с гибелью 12 тонн форели в Добрянке

Ранее сообщалось, что компания получила убыток в несколько миллионов. Кроме того, «ДоброFish» реализовывала средства гранта от Минсельхоза. Как добиться необходимых показателей сейчас, неизвестно. На осетровых повышение температурной нормы не сказалось, однако в будущем также может привести к негативным последствиям.