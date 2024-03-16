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Пермская прокуратура взяла под контроль ситуацию с гибелью 12 тонн форели в Добрянке

Пермская прокуратура взяла под контроль ситуацию с гибелью 12 тонн форели в Добрянке

16 марта 2024, 08:20
Фото: «ДоброFish» / «Зори Плюс»
Следственные мероприятия продолжаются.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура взяла под свой контроль ситуацию с гибелью 12 т. товарной форели на участке Камского водохранилища. Об этом сообщает Прокуратура Прикамья. Инцидент произошел 2 марта в Добрянке.

В начале марте в регионе массово умерла вся форель в рыбоводном хозяйстве «ДоброFish». По словам директора предприятия Нины Поповой, температура воды поднялась до 30°, хотя она не должна превышать 12-15°. Информация о высоком температурном показателе воды в отводящем канале филиала «Пермская ГРЭС» была проверена надзорным ведомством со специалистами Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

«Специалистами контролирующего органа с использованием спецтехники обследовано Камское водохранилище в районе Пермской ГРЭС от начала подводящего канала до пляжа г. Добрянка, в том числе проведены замеры температуры воды», — сообщают следственные органы. Проверка продолжается.

Ранее сообщалось, что компания получила убыток в несколько миллионов. Кроме того, «ДоброFish» реализовывала средства гранта от Минсельхоза. Как добиться необходимых показателей сейчас, неизвестно. На осетровых повышение температурной нормы не сказалось, однако в будущем также может привести к негативным последствиям.

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