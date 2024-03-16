Пермский перевозчик вывел на маршрут автобус китайского производства

Низкопольный автобус рассчитан на 25 посадочных мест и способен вместить в себя 55 пассажиров. В отличии от других машин на маршруте №33, китайский автобус имеет другую планировку салона, делающей его похожим на автобусы большого класса. Низкий уровень пола в обеих дверях транспорта обеспечивает его доступность для маломобильных пассажиров. Кроме того, автобус имеет более надежную систему климат-контроля.