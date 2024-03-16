Пермский перевозчик вывел на маршрут автобус китайского производства

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:11
На пермском городском рейсе №33, следующего по маршруту «Город Сердца — микрорайон Костарево — площадь Восстания» начал курсировать автобус китайского производства компании Zhong Tong. Информация об этом появилась в телеграм-канале Департамента транспорта Перми. Транспортное средство закупил перевозчик ИП Миронов Д. В., работающий на данном направлении.
Низкопольный автобус рассчитан на 25 посадочных мест и способен вместить в себя 55 пассажиров. В отличии от других машин на маршруте №33, китайский автобус имеет другую планировку салона, делающей его похожим на автобусы большого класса. Низкий уровень пола в обеих дверях транспорта обеспечивает его доступность для маломобильных пассажиров. Кроме того, автобус имеет более надежную систему климат-контроля.
В ведомстве отметили, что перевозчик не в первый раз закупает новые типы транспорта. Ранее он первым в городе закупил автобусы с низким уровнем пола — Газель City.