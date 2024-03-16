Участок Перми под «Трудовыми резервами» передадут в краевую собственность

В Минспорта опровергли информацию, указав, что стадиону вернут возможность круглогодичного использования. «Взамен аварийного здесь будет построен новый многозальный Дом спорта, размеры футбольного поля увеличатся до 105×68 м. Без учета бегового кластера площадь спортивного ядра по сравнению с нынешней вырастет на 2,5 тыс. кв. м.», — рассказали в пресс-службе ведомства.