Участок Перми под «Трудовыми резервами» передадут в краевую собственность

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Спорткомплекс «Трудовые резервы» в Перми планируется реконструировать. В 2024 году собственники стадиона решили начать проектно-изыскательские работы, касающиеся плоскостной части сооружения. Об этом сообщило Министерство физической культуры и спорта Пермского края в социальной сети, ответив на комментарий жительницы. Женщина написала о якобы планируемой застройки территории жилой застройкой.
В Минспорта опровергли информацию, указав, что стадиону вернут возможность круглогодичного использования. «Взамен аварийного здесь будет построен новый многозальный Дом спорта, размеры футбольного поля увеличатся до 105×68 м. Без учета бегового кластера площадь спортивного ядра по сравнению с нынешней вырастет на 2,5 тыс. кв. м.», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Земельный участок под обновляемым стадионом нынешний собственник передаст в собственность региона до начала реконструкции.