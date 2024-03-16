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Участок Перми под «Трудовыми резервами» передадут в краевую собственность

Участок Перми под «Трудовыми резервами» передадут в краевую собственность

16 марта 2024, 13:02
Фото: Стадион «Трудовые резервы» во ВКонтакте
Минспорта Прикамья опровергло информацию о застройке территории жильем.

Спорткомплекс «Трудовые резервы» в Перми планируется реконструировать. В 2024 году собственники стадиона решили начать проектно-изыскательские работы, касающиеся плоскостной части сооружения. Об этом сообщило Министерство физической культуры и спорта Пермского края в социальной сети, ответив на комментарий жительницы. Женщина написала о якобы планируемой застройки территории жилой застройкой.

В Минспорта опровергли информацию, указав, что стадиону вернут возможность круглогодичного использования. «Взамен аварийного здесь будет построен новый многозальный Дом спорта, размеры футбольного поля увеличатся до 105×68 м. Без учета бегового кластера площадь спортивного ядра по сравнению с нынешней вырастет на 2,5 тыс. кв. м.», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Земельный участок под обновляемым стадионом нынешний собственник передаст в собственность региона до начала реконструкции.

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#Пермь#Реконструкция#Земельный участок#Стадион#Собственность#Спорткомплекс#Трудовые резервы#Футбольное поле#Жилая застройка#Дом спорта#Министерство физической культуры и спорта#Беговой кластер
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