В Прикамье в выборах президента приняли участие 930 тысяч человек

По состоянию на 15:00 16 марта, средняя явка по Пермскому краю с учетом электронного голосования составила 47,2% или 930 116 избирателей. При этом 83% избирателей региона, подавших заявку на дистанционное голосование, уже проголосовали. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Прикамья.