В Прикамье в выборах президента приняли участие 930 тысяч человек

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
По состоянию на 15:00 16 марта, средняя явка по Пермскому краю с учетом электронного голосования составила 47,2% или 930 116 избирателей. При этом 83% избирателей региона, подавших заявку на дистанционное голосование, уже проголосовали. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Прикамья.
Жалоб в избирательные комиссии на данный момент не поступало. Все избирательные участки работают в штатном режиме.
«Нарушений на избирательных участка зафиксировано не было. Информация нарушениях на телефон горячей линии не поступала», сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае Михаил Майоров корреспонденту Properm.ru.