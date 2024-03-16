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Updated Сегодня, 14:16

В Прикамье в выборах президента приняли участие 930 тысяч человек

В Прикамье в выборах президента приняли участие 930 тысяч человек

16 марта 2024, 14:16
Фото: Избирательный комитет по Пермскому краю.
Нарушений на избирательных участках зафиксировано не было.
Сюжет
Выборы

По состоянию на 15:00 16 марта, средняя явка по Пермскому краю с учетом электронного голосования составила 47,2% или 930 116 избирателей. При этом 83% избирателей региона, подавших заявку на дистанционное голосование, уже проголосовали. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Прикамья.

Жалоб в избирательные комиссии на данный момент не поступало. Все избирательные участки работают в штатном режиме.

«Нарушений на избирательных участка зафиксировано не было. Информация нарушениях на телефон горячей линии не поступала», сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае Михаил Майоров корреспонденту Properm.ru.

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