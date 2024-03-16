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Явка в Пермском крае в первый день выборов президента составила 30,7%

Явка в Пермском крае в первый день выборов президента составила 30,7%

16 марта 2024, 06:54
Фото: t.me/ikpk59
Наиболее активно приняли участие в голосовании жители Частинского округа.

На 20:00 по мск 15 марта средняя явка избирателей по Пермскому краю в голосовании на выборах президента составила 30,7% или 605 199 избирателей. Данные приведены с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Наиболее активными участниками голосования стали жители Частинского района, где явка составила 42,8%.

По информации Избирательной комиссии Прикамья, жалоб в избирательные комиссии всех уровней и ситуационный центр общественного по наблюдению за голосованием региона не поступало. Все комиссии продолжают работу в штатном режиме, эксперты нарушений не выявили.

Высокую явку показали несколько субъектов, среди которых Тыва (65,2%), Чукотский автономный округ (63,6%), Кемеровская область (61,6%), Еврейская автономная область (55,6%). Явка в новых регионах: ДНР — 69,28% Херсонская область — 68,66%, Запорожская область — 55% ЛНР — 36,02%.

Напомним, что спустя два часа после начала ДЭГ читатели Properm.ru сообщили о невозможности авторизоваться через Госуслуги для голосования. Аналогичная ситуация наблюдалась еще в нескольких регионах.

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