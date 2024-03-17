Администрация Индустриального района заплатит 300 тысяч за рухнувшее дерево

Индустриальным районным судом было установлено, что упавшее на транспортное средство дерево произрастало на территории общего пользования. В силу Правил благоустройства и санитарного содержания города Перми, работы по содержанию упавшего дерева должны были осуществляться администрацией Индустриального района города Перми. В результате недобросовестного, ненадлежащего и несвоевременного исполнения ответчиком своих обязанностей по уборке аварийного дерева, собственнику автомобиля причинен материальный ущерб.