Администрация Индустриального района заплатит 300 тысяч за рухнувшее дерево

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
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Updated Сегодня, 04:20
Весной прошлого года на припаркованный у жилого дома автомобиль упало дерево. В результате ЧП у него были механические повреждения панели крыши, лобового стекла, молдинга лобового стекла, капота, стоек, передних и задних дверей автомобиля.
Согласно заключению дендрологической экспертизы по обследованию порубочных остатков от упавшего дерева, причиной падения дерева является санитарное состояние дерева. Растение оказалось старым, главный и боковые корни сгнили и погибли. В результате этого дерево стало аварийным и потеряло устойчивость. Потому и упало, несмотря на отсутствие сильного ветра.
Индустриальным районным судом было установлено, что упавшее на транспортное средство дерево произрастало на территории общего пользования. В силу Правил благоустройства и санитарного содержания города Перми, работы по содержанию упавшего дерева должны были осуществляться администрацией Индустриального района города Перми. В результате недобросовестного, ненадлежащего и несвоевременного исполнения ответчиком своих обязанностей по уборке аварийного дерева, собственнику автомобиля причинен материальный ущерб.
Суд взыскал с администрации района стоимость восстановительного ремонта транспортного средства — 314,9 тыс. рублей, а также расходы на проведение экспертизы об определении стоимости восстановительного ремонта в сумме 5,7 тыс рублей и возмещение государственной пошлины — 6,4 тыс. рублей. Решение в законную силу не вступило.