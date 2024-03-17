Что грозит пенсионерке за взрыв петарды в пермском ДК, где проходили выборы

В Перми вечером 17 марта пермячка взорвала петарду в туалете в ДК Солдатова, где находились два УИК. В краевом Избиркоме говорят, что к тому моменту голосование уже закончилось. На избирательный процесс инцидент никак не повлиял, утверждают в Избиркоме.