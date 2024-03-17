Что грозит пенсионерке за взрыв петарды в пермском ДК, где проходили выборы

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
В Перми вечером 17 марта пермячка взорвала петарду в туалете в ДК Солдатова, где находились два УИК. В краевом Избиркоме говорят, что к тому моменту голосование уже закончилось. На избирательный процесс инцидент никак не повлиял, утверждают в Избиркоме.
Ранее в нескольких регионах были попытки помешать работе избирательных участков. Их пытались поджечь, бюллетени заливали зеленкой. За это на нарушителей заводили дела по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
По первой части статьи возможен штраф до 80 тыс. рублей, до 360 часов обязательных работ, до года исправительных работ.
Если при совершении преступления применялось насилие, либо была угроза его применения, а также если преступление было совершено по предварительному сговору, то предусмотрено более серьезное наказание:
В некоторых случаях на нарушителей составляли протоколы за хулиганство, за что наказание менее суровое.