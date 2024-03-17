Фигурантам дела о хищении на Пермском телефонном заводе продлили срок в СИЗО

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:35
Хамовнический суд продлил срок содержания под стражей фигурантам дела о хищении при исполнении заказа Минобороны РФ на Пермском телефонном заводе «Телта». Речь идет о экс-руководителе Пермского телефонного завода Игоре Морозове, бывшем генеральном директор «Телты» Алексее Высокове и главном бухгалтере предприятия Елене Гришиной. По информации журналиста Properm.ru, всех их оставили в столичном СИЗО еще на два месяца.
Все трое были задержаны 19–20 июля 2023 года в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств в период 2014-2023 при поставках ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ телефонных аппаратов по государственным контрактам для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Всем троим было предъявлено обвинение в групповом мошенничестве в особо крупном размере, и они были отправлены в СИЗО в Москве. Позднее суд переквалифицировал действия Высокова и Гришиной как дача взятки в крупном размере (ч. 4, п. б ст. 291 УК РФ).
Одновременно с тем арбитражный суд Москвы удовлетворил четыре из шести исков Минобороны, связанных с поставкой продукции «Телты». Не рассмотренным пока остаются самый большой иск — на 11,4 млн рублей и требования на 2,69 млн рублей, следует из картотеки дел суда. Почти по всем рассмотренным искам суммы взыскания неустойки суд удовлетворил полностью.
Как указывается в одном из решений суда, где речь идет о поставке ведомству таких изделий завода, как «Престиж-АОН» (по данным на сайте суда, предназначено для включения в двухпроводные линии связи существующих сетей специальной связи и обеспечения совместной работы с действующими автоматическими), предприятие допустило просрочку предоставления заказчику у расчетно-калькуляционных материалов по контракту на несколько месяцев. Поскольку обосновать стоимость единицы товара на «Телте» не смогли, то и сама поставка в 2023 году не состоялась.
Как известно из опубликованных решений Мосгорсуда по апелляционным жалобам на меру пресечения фигурантов дела, свидетели рассказывали следствию, что в калькуляции по расчету цены изделия на заводе пытались внести завышенную стоимость на комплектующие российского производства. В реальности в поставляемых аппаратах были установлены китайские детали. Кроме того, силовики обнаружили пропажу ряда документов и жестких дисков с с системой «1C Предприятие», содержащие сведения о движении денежных средств, которые интересуют следствие.