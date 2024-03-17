Фигурантам дела о хищении на Пермском телефонном заводе продлили срок в СИЗО

Как указывается в одном из решений суда, где речь идет о поставке ведомству таких изделий завода, как «Престиж-АОН» (по данным на сайте суда, предназначено для включения в двухпроводные линии связи существующих сетей специальной связи и обеспечения совместной работы с действующими автоматическими), предприятие допустило просрочку предоставления заказчику у расчетно-калькуляционных материалов по контракту на несколько месяцев. Поскольку обосновать стоимость единицы товара на «Телте» не смогли, то и сама поставка в 2023 году не состоялась.