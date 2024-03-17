Глава СКР Бастрыкин взял на контроль историю с избиением ребенка в Губахе

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Председателю СК России будет доложено о ходе проверки по факту нанесения телесных повреждений ребенку в Пермском крае, сообщают в ведомстве.
Как 15 марта писала мать мальчика в сообществе «Информ Губаха», 13 марта ее сын вышел из школы, где его встретили трое одноклассников. «По обговоренному заранее плану, они отвели сына за угол ближайшего дома, двое мальчиков повалили его на дорогу, а третий мальчик начал пинать по голове. Истинная причина: давний школьный конфликт, выяснение отношений в плане „кто тут главный“. Я, как мама мальчика, понимаю насколько для мужчины важно быть лидером, показать что ты можешь постоять за себя, не выдавая свой страх и слабость. Именно поэтому мой сын пошёл с этими ребятами во дворы за дом. Он никак не ожидал, что его будут избивать втроём. Как только сын пытался встать или закрыть голову рукой, ему не давали, держали за руки с двух сторон. А третий мальчик безжалостно пинал, целенаправленно по голове».
В результате драки мальчик вернулся домой с множеством ушибов и гематом. Вскоре, у него началась рвота и резко захотелось спать, после чего родители обратились в сокрую помощь. Подростка госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.
Глава СКР Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить информацию о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах.