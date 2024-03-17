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«Громозека» и «Семен безголовый». В Перми продавали запрещенные семена

«Громозека» и «Семен безголовый». В Перми продавали запрещенные семена

17 марта 2024, 05:40
Фото: 1MI
В магазине «Стройматериалы» продавали запрещенные в России семена гибридных растений.

Сотрудники Россельхознадзора выявили в продаже в магазине «Стройматериалы» в Перми выявлена реализация пакетированных семян овощных культур с нарушением требований законодательства в области семеноводства. Проверка проходила 12 февраля 2024 года, нарушения выявили у предпринимателя Натальи Наконечной, сообщают в ведомстве.

Установлено, что в ассортименте представлены семена овощных культур, которые не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в РФ.

К реализации были предложены семена сладкого перца «Бивни мамонта», «Красный шоколад», «Громозека буф», томата «Семен безголовый», «Козье вымячко», «Трюфель густомалиновый», огурца «Шустрый гоша», «Соленые уши» и другие.

Собственнику продукции было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства.

С начала 2024 года в Пермском крае объявлено семь предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства, согласно которым к реализации предлагались 62 шт. сортов семян овощных культур, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в РФ.

За аналогичный период 2023 года было объявлено десять предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства.

#Происшествия#Касается каждого#Пермь
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