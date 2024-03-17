«Громозека» и «Семен безголовый». В Перми продавали запрещенные семена

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Сотрудники Россельхознадзора выявили в продаже в магазине «Стройматериалы» в Перми выявлена реализация пакетированных семян овощных культур с нарушением требований законодательства в области семеноводства. Проверка проходила 12 февраля 2024 года, нарушения выявили у предпринимателя Натальи Наконечной, сообщают в ведомстве.
Установлено, что в ассортименте представлены семена овощных культур, которые не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в РФ.
К реализации были предложены семена сладкого перца «Бивни мамонта», «Красный шоколад», «Громозека буф», томата «Семен безголовый», «Козье вымячко», «Трюфель густомалиновый», огурца «Шустрый гоша», «Соленые уши» и другие.
Собственнику продукции было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства.
С начала 2024 года в Пермском крае объявлено семь предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства, согласно которым к реализации предлагались 62 шт. сортов семян овощных культур, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в РФ.
За аналогичный период 2023 года было объявлено десять предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства.