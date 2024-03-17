«Громозека» и «Семен безголовый». В Перми продавали запрещенные семена

С начала 2024 года в Пермском крае объявлено семь предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства, согласно которым к реализации предлагались 62 шт. сортов семян овощных культур, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в РФ.