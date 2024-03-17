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Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Хуже всего в Прикамье идут на выборы жители Свердловского района

Хуже всего в Прикамье идут на выборы жители Свердловского района

17 марта 2024, 08:55
Фото: properm.ru
Средняя явка по Перми с ДЭГ — 60,2% или 469 821 избиратель.

По состоянию на 12:00 средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 62,5% или 1 229 669 избирателей, сообщают в краевой избирательной комиссии.

Средняя явка по Перми с ДЭГ — 60,2% или 469 821 избиратель.

Самая большая явка по голосованию на участках (без учета ДЭГ) на данный момент в Губахинском округе — 73,29%, Частинском округе — 70,93%, Юсьвинском округе — 69,59%.

Аутсайдеры по явке на избирательные участки среди территорий — Свердловский 51,16%, Оханский — 54,17, Еловский — 55,4%, рассказали журналисту Properm.ru в комиссии.

На всех участках работают наблюдатели, осуществляется видеонаблюдение. Жалоб в избирательные комиссии на данный момент не поступало. Все комиссии организуют процесс голосования в соответствии с требованиями законодательства.

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