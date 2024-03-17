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Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

На городской эспланаде третий день веселятся на Масленицу. Фоторепортаж

На городской эспланаде третий день веселятся на Масленицу. Фоторепортаж

17 марта 2024, 07:50
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru / properm.ru
Широкие гуляния в центре Перми завершаться концертом Дениса Клявера.

На площади перед зданием Заксобрания в Перми с пятницы идут народные гуляния на Масленицу. Здесь открылся весенний ярмарочный городок, где все желающие могут купить продукцию местных производителей.

Начеку благоустроители, площадку для гуляний очищали от наледи и снега.

Фото: properm.ru

Для детей и взрослых здесь подготовлены концерты и развлечения.

Фото: properm.ru

Сегодня, в воскресенье, на эспланаде подготовлена большая концертно-развлекательная программа:

  • 14:00 — открытие площадок с активностями
  • 15:00 — выступления пермских коллективов
  • 15:05 — программа от Школы Танца Юлии Трестер и «Ухарей»
  • 15:35 — Огненное шоу
  • 15:55 — 16:10 — танцевальная программа от коллективов «ОКЕЙ» и «Фристайла»
  • 16:20 — выступление KAPUSHA
  • 16:30 — программа от G. Raptor и «Фристайла»
  • 17:00 — номер ансамбля «Воскресение»
  • 18:00 — концерт хедлайнера Дениса Клявера
#Пермь
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