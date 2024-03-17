На городской эспланаде третий день веселятся на Масленицу. Фоторепортаж

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
На площади перед зданием Заксобрания в Перми с пятницы идут народные гуляния на Масленицу. Здесь открылся весенний ярмарочный городок, где все желающие могут купить продукцию местных производителей.
Начеку благоустроители, площадку для гуляний очищали от наледи и снега.
Для детей и взрослых здесь подготовлены концерты и развлечения.
Сегодня, в воскресенье, на эспланаде подготовлена большая концертно-развлекательная программа: